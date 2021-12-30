Üye Girişi
Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz - Son Dakika

Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz

30.12.2021 10:22

Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsinizGAZİANTEP Kış mevsiminde sıklıkla yaşanan tatlı krizlerinde rafine şeker, abur cubur ve şerbetli tatlı tüketilmesi durumunda yoğun kilo alımı yaşanabileceğini ifade eden Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, bu krizlerin kuru meyve...

Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz

GAZİANTEP Kış mevsiminde sıklıkla yaşanan tatlı krizlerinde rafine şeker, abur cubur ve şerbetli tatlı tüketilmesi durumunda yoğun kilo alımı yaşanabileceğini ifade eden Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, bu krizlerin kuru meyve ve kuruyemiş tüketimiyle atlatılıp fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Yoğunlukla kış mevsiminde yaşanan tatlı krizleri kilo artışına büyük etki ediyor. Soğuk havadan dolayı oluşan tatlı krizleri şerbetli tatlı ve rafine şeker tüketimini arttırıyor. Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, tatlı krizlerine karşı konulma noktasında tüyolar verdi. Tatlı krizlerini fırsata çevirmek için püf noktaları anlatan Güler, bu krizlerin fırsata çevirebileceğini söyledi.

Krizlerle birlikte bağışıklığın kuvvetlendirebileceğini aktaran Güler, "Bu durumlarda kuru meyve çok iyi tercihlerdir. veya yaş hurmada olabilir. Meyve ile birlikte yine früktoz oranı yüksek olan bir dilim ananas, nar yenilebilir" dedi.

"Kuru meyveler çok iyi tercihler"

Kış mevsimi dolayısıyla vücut ısısının sabit tutulması ve yükseltilebilmesi için vücudun direkt karbonhidrat eğilimine girdiğini dile getiren Güler, "Tabiki daha çok tatlı ve şekerli gıdalara eğilim artıyor. Öncelikle fazla karbonhidrat vücutta yağa dönüşüp depo olduğu için vücut ağırlığında artış yani şişmanlamayı ve obeziteyi beraberinde getiriyor. Aslında bu durumda krizi fırsata çevirebiliriz. Bu tatlı krizlerimizle birlikte bağışıklığımızı kuvvetlendirebilir ve aynı anda kabızlığın önüne geçebiliriz. Bu durumlarda kuru meyve çok iyi bir tercihtir. Hem früktoz oranları yüksek, şekerli gıda ve tatlı ihtiyacımızı çok iyi karşılar. Hem de simbiyotik ve probiyotik içerir" ifadelerini kullandı.

"Tatlı krizini fırsata çevirebiliriz"

Uzayan kış akşamlarında yaşanan tatlı krizlerinde rafine şeker, abur cubur ve şerbetli tatlı tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Güler, "Kuru hurma, kayısı incir ve erik yiyebiliriz. veya yaş hurmada olabilir. Meyve ile birlikte yine früktoz oranı yüksek olan bir dilim ananas, nar yenilebilir. Küçük bir miktarda bir avuç içini geçmeyecek şekilde tuzsuz fındık, fıstık, taze cevizde uyumadan 2,5 - 3 saat tükettiğimizde hem çok güzel bir şekilde tatlı ihtiyacımız karşılanır. Hem de gribal enfeksiyonlarla, covid-19'la savaştığımız bu dönemde bağışıklığımızı çok iyi bir şekilde güçlendirebiliriz. Günlük alımda c vitamini özellikle kış mevsiminde çok önemli. Bunları vücudumuz almış olacağı için bunun yanı sıra çoklu doymuş yağ asidi olan fındık, badem, cevizi de tüketmiş olacağı için çokta güzel krizi fırsata çevirebiliriz. Bağışıklığımızı kuvvetlendirerek tatlı krizlerinin de önünü geçebiliriz" diye konuştu.

Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz
Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz
Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz

YORUMLAR
500

Kuruyemiş, Fındık, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz - Son Dakika


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun         
10:24
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri         
10:11
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement