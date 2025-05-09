Tavşanlı Devlet Hastanesi Ek Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika
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Sağlık

Tavşanlı Devlet Hastanesi Ek Binasının Temeli Atıldı

Tavşanlı Devlet Hastanesi Ek Binasının Temeli Atıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni hastane ek binası için temel atma töreni yapıldı. 75 yatak kapasiteli olacak.

09.05.2025 18:46
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinin ek binası için temel atma töreni düzenlendi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, törende yaptığı konuşmada, 45 yıl önce doğduğu hastanenin ek bina temel atma törenine katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hastanenin gelecek yılın ikinci yarısında hizmete gireceğini bildiren Ceviz, "Hastanemizde 55 servis, 20'si yoğun bakım olmak üzere 75 yatak kapasiteli olacak. Ek hizmet binasında 36 poliklinik odası, 31 diyaliz ünitesi olacak. Tavşanlı halkımızın hizmetine sunacağımız hastanemiz için çalışmalar son sürat devam ediyor." diye konuştu.

Ceviz, bölgedeki hekim ihtiyacının da kısa zamanda karşılanacağını dile getirdi.

Kütahya Valisi Musa Işın ise ülke genelinde sağlık alanında büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Otel konforunda hastaneler yapıldığını belirten Işın, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de 85 milyon Türk vatandaşı sağlık hizmetlerini bedava almaktadır. Bana dünyada başka bir örnek gösteremezsiniz. 'Vatandaşını yaşat ki devlet yaşasın.' zihniyetinin, inancının, imanının bizi getirdiği nokta burası. Biz vatandaşımıza kıymet veren bir gelenekten, bir inançtan geliyoruz. Kim ne derse desin, son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlıkta, eğitimde, sanayide, altyapı ve üst yatırımlarda Türkiye'yi yeniden ihya ve inşa etti."

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de çağın ihtiyaçlarına uygun, 5 katlı, toplamda 20 bin metrekarelik alana sahip, 75 ilave yatak kapasiteli yeni bir hastanenin daha Tavşanlı'ya kazandırılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, hastanenin ek hizmet binasının temeli atıldı.

Törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Tavşanlı Devlet Hastanesi Ek Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika

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