Tekerlekli sandalyeden omuriliğine yerleştirilen pille kurtuldu - Son Dakika
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Tekerlekli sandalyeden omuriliğine yerleştirilen pille kurtuldu

20.07.2022 09:34

2018'de yüksekten düşme sonucu omurgası kırılan Miray Doğan (23), yıllarca tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşadı.

2018'de yüksekten düşme sonucu omurgası kırılan Miray Doğan (23), yıllarca tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşadı. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Gürses tarafından omuriliğine yerleştirilen pille sinirleri yeniden iyileşmeye başlayan genç kız, doktorunun ve ailesinin desteğinin yanı sıra azmi sayesinde yeniden yürümeyi başardı.

2018 Ağustos ayında yüksekten düşme sonucu omurgası kırılan Miray Doğan, hayatının baharında engellerle boğuşmak zorunda kaldı. Bir dizi omurga ameliyatı geçiren genç kız, uzun bir süre de fizik tedavi gördü. Ayağa kalkıp, yürüme hayaliyle yaşayan Dijital Platformda Yayıncılık yapan genç kız, umudunu hiçbir zaman yitirmedi. 2021 yılında Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Gürses ile tanışan Doğan için yeni bir tedavi planı yapıldı. Prof. Dr. Gürses, genç kızın bel altı bölgesine hissiyatın yeniden gelmesi amacıyla pil tedavisi uygulamaya karar verdi. Özel bir hastanede gerçekleşen operasyonla, Doğan'ın omurilik bölgesine özel bir pil yerleştirildi. Ameliyatın ardından fizik tedavi süreci devam eden Doğan, bir yılda hızlı bir iyileşme süreci yaşadı.

"HER GEÇEN GÜN YÜRÜYÜŞÜM DAHA DA İLERLİYOR"

2022 Temmuz ayının ilk haftası Dr. Gürses'in kliniğinde yapılan kontrolde Miray Doğan, birkaç adım atarak yürümeyi başardı. Ameliyatın ardından yavaş yavaş ayaklarına his geldiğini anlatan Doğan, "His gelmesiyle birlikte yürümeye başladım ve tuvalet sorunum da sona erdi. Çok mutluyum. Ailem ve hocam bu süreçte benimle çok yakından ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün yürüyüşüm daha da ilerliyor. Bacaklarıma hissiyatlar gün geçtikçe daha fazla geliyor" dedi.

"HİSLERİ GİDEREK ARTIYOR"

Prof. Dr. Ercan Gürses, hastası Miray Doğan'ın tedavisinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Miray her zaman pozitif ve enerji doludur. Kliniğimize ilk geldiğinde biraz umutsuzdu ve beklentisi son derece düşüktü. Miray pozitifliği ve iyileşme isteğiyle bize çok yardımcı oldu. Hisleri giderek artıyor. En çok şikayet ettiği yakınmalar da ortadan kalktı. O da ben de çok mutluyuz. Miray'ın sosyal yaşamına kaldığı yerden çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

OMURİLİK PİLİ NEDİR?

Omurilik pilleri, tedaviye uygun hastada hasarlı omurilik bölgesine yerleştirilir. Hastanın durumuna uygun programlarla omuriliği elektriksel olarak stimüle eder. Omurilikte iyileşmeyi destekler. Pillerin takılır takılmaz hastayı ayağa kaldırmak ve tüm hareketlerini normale döndürmek gibi bir görevi yoktur.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tekerlekli sandalyeden omuriliğine yerleştirilen pille kurtuldu - Son Dakika

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