Tekerlekli sandalyeyle geldiği merkezden yürüyerek çıktı - Son Dakika
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Tekerlekli sandalyeyle geldiği merkezden yürüyerek çıktı

18.03.2022 11:23
Tekerlekli sandalyeyle geldiği merkezden yürüyerek çıktı

Gaziantep'te geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı kalan 55 yaşındaki İhsan Yıldız, tekerlekli sandalyeyle geldiği Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi'nden fizik tedavi ve sağlık personelinin desteğiyle yürüyerek çıktı.

Gaziantep'te geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı kalan 55 yaşındaki İhsan Yıldız, tekerlekli sandalyeyle geldiği Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi'nden fizik tedavi ve sağlık personelinin desteğiyle yürüyerek çıktı.

Nizip ilçesinde kızıyla yaşayan Yıldız, geçen yıl yaşadığı rahatsızlıktan dolayı geçirdiği felç nedeniyle sol tarafını kullanamaz hale geldi. Tekerlekli sandalyede yaşam sürmeye başlayan ve kızının çalışması nedeniyle mahalleli tarafından ihtiyaçları karşılanan Yıldız, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi yetkililerinden yardım istedi.

Bunun üzerine haftanın belirli günleri yaşam evi çalışanları tarafından evinden alınarak merkeze getirilen Yıldız, buradaki sağlık çalışanlarının motivasyonu ve azmiyle tedaviye olumlu yanıt verdi. Yıldız, yaklaşık 8 ay süren tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle geldiği merkezden sağlığına kavuşarak yürüyerek ayrıldı.

Merkezin fizik tedavi teknikeri Büşra Sezer, AA muhabirine, merkezde hastalara uzmanlarca çıkarılan fizik tedavi programını uyguladıklarını, İhsan Yıldız'ın da tedavisine 8 ay önce başladıklarını anlattı.

Kızının İhsan Yıldız'ı kendilerine emanet ettiğini belirten Sezer, "Hastamızın her türlü ihtiyacını karşılayarak emek vermeye çalıştık. İlk geldiğinde 'ben musluğu açamıyorum, su sesini duymak istiyorum' demişti, en çok duygulandığı nokta burasıydı." dedi.

Sağlık personelinin desteğiyle tedavisi hızlı sonuçlandı

Yıldız'ın kısa sürede tedaviye olumlu cevap verdiğine işaret eden Sezer, şunları kaydetti:

"Hastamızın azmiyle, arkadaşlarımızın çabasıyla, yardımlarımızla süreci çok hızlı atlattık. Merkezimizden ayrıldı ve aralıklarla tedavisini sürdüyoruz. Hastamız önce merkezimize tekerlekli sandalye ile geldi, daha sonra yürüteçle, koltuk değneğiyle devam ettik, en sonunda yürüyerek kızına teslim ederek uğurladık. Bunu seve seve yapıyoruz, emek veriyoruz. Hastaları kendi hayatlarını idame ettirecek şekle getirebiliyoruz."

Hasta Yıldız ise felç geçirdikten sonra durumunun kötü olduğunu ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Merkezdekilerin katkıları ve motive etmeleriyle kısa sürede yürümeye başladığını anlatan Yıldız, yürümesinde emeği olan tüm merkez çalışanlarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Tekerlekli sandalyeyle geldiği merkezden yürüyerek çıktı - Son Dakika


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