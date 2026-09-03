Tekirdağ\'daki Şehir Hastanesi\'nde hasta ve çalışan güvenliği için X-Ray ve metal dedektör

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanları ile ziyaretçilerin güvenliğinin artırılması amacıyla yeni güvenlik uygulamaları devreye alındı.

Hastanede güvenlik tedbirleri kapsamında ana giriş bölümüne X-Ray cihazı yerleştirilirken, hastanenin diğer girişlerinde de kapı tipi metal dedektörlerle kontrol yapılmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte hastaneye girişlerde gerçekleştirilen kontrollerin daha düzenli ve hızlı şekilde yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Güvenlik personelinin de teknolojik sistemler sayesinde kontrolleri daha etkin şekilde gerçekleştirebildiği kaydedildi.

Hastane yönetimi tarafından, sağlık hizmetlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülebilmesi için güvenlik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.