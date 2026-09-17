Tekirdağ Şehir Hastanesi çalışanlarının müzik topluluğu ilk konserini verdi

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, yoğun iş temposunun stresinden uzaklaşmak ve müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü paylaşmak amacıyla bir araya gelerek müzik topluluğu kurdu. Yaklaşık 4 aydır çalışmalarını sürdüren topluluk, ilk konserini hastanenin konferans salonunda verdi. Sağlık çalışanlarının sahne aldığı konser yoğun ilgi görürken, konferans salonu tıka basa doldu.

Tekirdağ Şehir Hastanesi bünyesinde sağlık çalışanlarından oluşturulan müzik topluluğunun çalışmaları yaklaşık 4 ay önce başladı. Hastanenin konferans salonunda ve çalışma alanlarında provalarını sürdüren topluluk, uzun süren hazırlıkların ardından ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Konserde sağlık çalışanlarının seslendirdiği eserlere katılımcılar da eşlik ederken, salonda renkli ve keyifli anlar yaşandı. Hastane çalışanlarının yanı sıra çok sayıda müziksever de konsere yoğun ilgi gösterdi.

"Onları bir nebze olsun iş temposundan uzaklaştırmak istedik"

Topluluğun başkanlığını yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Gökhan Onur, sağlık çalışanlarının yoğun ve stresli çalışma temposundan bir nebze olsun uzaklaşmalarını amaçladıklarını belirtti.

Dr. Onur, müzik topluluğunun kuruluş sürecini anlatarak, "Tekirdağ Şehir Hastanesi olarak bir müzik topluluğu kurduk. Öncelikle başhekimimiz Lütfi Çağatay Onar aracılığıyla bu koro kuruldu. Daha sonra müzik topluluğunun başına başkan olarak seçildim. Arkadaşlarımızla, çalışan arkadaşlarımızla birlikte burada güzel bir topluluk oluşturduk. Yaklaşık Mayıs ayının başı gibi başladık çalışmalarımıza. Bizim buradaki salonumuzda çalıştık. İşte yaklaşık 4 aydır çalışıyoruz" dedi.

İlk konser öncesinde heyecanlı olduklarını ifade eden Onur, "Şimdi inşallah Şehir Hastanesi olarak ilk konserimizi burada, Şehir Hastanesi'nin konferans salonunda vereceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Bakalım, hep beraber göreceğiz nasıl bir konser olacağını. Arkadaşlarımız çok motive, çok beğendiler. Tahminim ki bundan sonraki konserlerimizden önce de çalışmalarımıza başka arkadaşlar da, mutlaka sağlık çalışanları katılacaktır" diye konuştu.

Müzik topluluğunun sağlık çalışanları açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Onur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanları açısından bu çok güzel bir organizasyon oldu. Arkadaşlarımız işte çok stresli ve azimle çalışıyorlar hastanelerde biliyorsunuz. Onları bir nebze olsun iş temposundan uzaklaştırmak, biraz da böyle stres atmak amacıyla böyle bir müzik topluluğu kurduk. Herkes çok memnun şimdilik. Bakalım, ilerleyen günlerde göreceğiz."

İlk konsere Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alaattin Türkmen ile çok sayıda hastane çalışanı ve müziksever katıldı.

Sağlık çalışanlarının seslendirdiği eserlere salondaki katılımcıların da eşlik ettiği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.