Tekirdağ Şehir Hastanesi\'nde ikinci MR cihazı hizmete alındı, hasta yoğunluğu azaldı

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde artan hasta yoğunluğuna daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla ikinci MR cihazı hizmete alındı.

Yeni cihazın çekimlere başlamasıyla hastanenin MR görüntüleme kapasitesi artırılırken, hasta yoğunluğunun da belirgin şekilde azaldığı bildirildi. Böylece hastaların MR hizmetine daha kısa sürede ulaşabilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastalara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.