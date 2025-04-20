Ten Tene Temas Projesi Türkiye'ye Yayılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ten Tene Temas Projesi Türkiye'ye Yayılıyor

Ten Tene Temas Projesi Türkiye\'ye Yayılıyor

Türk Neonatoloji Derneği, anne-bebekleri destekleyen projeyi tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyor.

20.04.2025 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, anne ve bebeklerine yönelik dernek öncülüğünde 8 pilot ilde başlatılan Ten Tene Temas Projesi'nin tüm Türkiye'ye yayılacağını bildirdi.

Koç, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde Türk Neonatoloji Derneği tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında, yenidoğan döneminin insan hayatının en kırılgan ve riskli dönemi olduğunu belirtti.

Koç, yenidoğan dönemi içerisinde de ilk 1 ayın daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Derneğin bebeklerin tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere "TND-Mobil" adlı uygulamayı geliştirdiğine işaret eden Koç, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde dünyada 15 milyon kişinin uygulamayı kullandığını kaydetti.

Prematüre bebeklerin anneleriyle ten tene temas etmesinin yaşama şansını arttırdığını ifade eden Koç, dernek olarak Ten Tene Temas Projesi'ni 8 pilot ilde başlattıklarını vurguladı.

Koç, projenin prematüre bebeklerin sadece yaşamasını değil, nitelikli yaşam sürmesini de hedefleyen çok boyutlu bir girişim olduğunun altını çizdi.

Proje kapsamında uygulamalı eğitimler veriliyor

Prematüre bebeklerin doğduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu anlatan Koç, "Anne doğar doğmaz bebeğinden ayrılmış oluyor. Proje kapsamında uzman hekimler ve yenidoğan hemşireleriyle ten tene temasın önemini anlatıyoruz, uygulamalı eğitim yürütüyoruz. Bu projeyi tüm Türkiye'ye yayacağız." dedi.

Proje kapsamında bölgesel eğitimler verdiklerini ifade eden Koç, "Prematüre doğan bebeklerin annelerinin göğsünde, doğrudan cilt teması ile büyütülmesinin yaşam şanslarını arttırdığı, nörolojik gelişimlerini desteklediği, enfeksiyon oranlarını azalttığı ve anne sütü alma olasılıklarını belirgin şekilde yükselttiğine dair güçlü bilimsel kanıtlar var. Ten tene temas, anne-bebek bağlanmasını güçlendiriyor, hastane yatış süresini kısaltmakta ve daha güvenli bir taburculuğu mümkün kılmaktadır." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde aşılarla ilgili yalan haberlerin çıkmasının bazı insanları aşıdan soğuttuğunu ve korkuttuğunu dile getiren Koç, "Dünyadaki en etkili şeylerin başında anne sütü ve aşı gelir. Bebek ölümleri bu kadar azaldıysa bu aşılar sayesindedir. Devlet zaten bunu ücretsiz yapıyor." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Koç'un yanı sıra derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş ve dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özge Altun da yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Türkiye, antalya, Eğitim, Sağlık, Bebek, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ten Tene Temas Projesi Türkiye'ye Yayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece 1 maç kaldı 16 yıl sonra Süper Lig’e dönüyorlar Sadece 1 maç kaldı! 16 yıl sonra Süper Lig'e dönüyorlar
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyon liralık malından oldu Uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyon liralık malından oldu
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Türkiye’de trafikte artık en çok o araçlardan var Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var
Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:44 Tapu sahipleri dikkat Hakkınızı kaybedebilirsiniz Tapu sahipleri dikkat! Hakkınızı kaybedebilirsiniz
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:41 Galatasaray’a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak Galatasaray'a şampiyonluk için 5 galibiyet yeterli olacak
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 22:29:06. #7.12#
SON DAKİKA: Ten Tene Temas Projesi Türkiye'ye Yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement