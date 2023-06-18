İngiliz yolcu uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İngiliz yolcu uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İngiliz yolcu uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

18.06.2023 16:52

TÜRK Hava Yolları'nın New York-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İngiliz yolcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uçak, yolcunun fenalaşması üzerine İrlanda'ya acil iniş yapmak istedi ancak yolcu hayatını kaybettiği için iniş iptal edildi. Uçak, İstanbul'a indiğinde ise savcının inceleme yapacağı ve cenazenin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Türk Hava Yolları (THY)'nın New York- İstanbul seferini yapan uçağındaki yolculardan 62 yaşındaki İngiliz vatandaşı I.B., yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SON NEFESİNİ UÇAKTA VERDİ

THY'nin TK02 sefer sayılı İstanbul seferini yapan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçağı yerel saatle 21.10''da New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Atlas Okyanusu'nu geçtiği sırada yolculardan I.B., fenalaştı. İlk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı zamanda olay kaptan pilota da bildirildi. Pilotlar, İrlanda'nın Shannon şehrine acil inişe karar verdi. Ancak yolcunun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine iniş iptal edilerek, uçak seferine devam etti.

THY uçağındaki İngiliz yolcu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

TK02 sefer sayılı uçak, 13.45'de İstanbul Havalimanı'na indi. Bu sırada uçağın park pozisyonunda bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Hayatını kaybeden yolcu için savcının inceleme yapacağı, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ise cenazenin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık İngiliz yolcu uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz yolcu uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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