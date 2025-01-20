Tıbbi Aksesuarlar ve Çocuklarda Özgüven - Son Dakika
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Sağlık

Tıbbi Aksesuarlar ve Çocuklarda Özgüven

Uzman psikolog, tıbbi aksesuarların çocuklarda özgüven sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

20.01.2025 20:11
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Çocuklarda tıbbi aksesuarların kullanımı özgüven problemleri oluşturabiliyor

Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, çocuklarda tıbbi aksesuarların kullanımı özgüven problemleri oluşturabileceğini belirterek ailelere düşen sorumluluklardan bahsetti

SİVAS - Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, çocuklarda tıbbi aksesuarların kullanımı özgüven problemleri oluşturabileceğini belirterek ailelere düşen sorumluluklardan bahsetti.

Fiziksel açıdan gelişimlerini tamamlarken çocukların sağlık açısından gözlük veya diş teli gibi bazı tıbbi aksesuarlar kullanmaları gerekiyor. Ancak bu aksesuarların kullanımı, bazen çocuklarda psikolojik olumsuzluklara neden olabiliyor. Gözlük veya diş teli ekipmanları bazı çocuklar bir anda benimseyebildiği gibi bazıları ise çeşitli sorunlar yaşayabiliyorlar. Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bu olumsuz süreci atlatma konusunda ailelere bir takım sorumluluklar düştüğünü belirtti.

"Özgüven problemine neden olabiliyor"

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Kerime Begüm Özkaya, çocukların genellikle gözlük, diş teli ve kulaklarıyla alakalı bir cihaz kullandıkları zaman dönemin getirmiş olduğu kuşakların etkisiyle özgüven problemleri yaşayabildiklerini belirterek, "Çocuklar genellikle gözlük, diş teli ve kulaklarıyla alakalı bir cihaz kullandıkları zaman dönemin getirmiş olduğu kuşakların etkisiyle özgüven problemleri yaşayabiliyorlar. Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçeceğini düşünerek okula gitmek istemiyorlar. Bu işin sonu depresyona kadar gidebildiğinden ailelilerin ilk önce buna dikkat etmeleri gerekiyor. Gittikleri hekim tarafından çocuğun ayrıca bilgilendirilmesi de gerekmekte. Ev ortamında ailelerin de aynı şekilde bu ekipmanların sağlık açısından kullanıldığının aktarmaları önem arz etmekte. Kullandıklarında alabilecekleri artı yönleri, kullanmadıklarında yaşayacakları eksi durumları anlayabilecekleri üslupla söylenmesi gerekiyor. Doktorun izni dahilinde örneğin gözlük seçiminde çocuğun yaşına uygun renk ve model gibi, diş telinde takılan lastiklerin rengini seçmek gibi çocuğa tercih etme olanağı sağlanabilir." şeklinde konuştu.

"Ailelere sorumluluklar düşüyor"

Özkaya, problemin çözümünde ailelere sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, "Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bu olumsuz süreci atlatma konusunda aileleri birtakım sorumlukların beklediğini belirten Özkaya, "Çocuğun yaşam kalitesini arttırabilecek ve aile yapısına uygun bir şekilde yaşanılır hale getirtilmelidir. Ebeveynler, çocuğa anlatmasına rağmen çocuk halen dinlemiyor ve ekipmanı kullanmama konusunda ısrar ediyorsa, ya gittikleri hekimden ya da psikolojik açıdan pedagoglardan destek alabilirler. Çocuk içinde bulunduğu süreçten kaynaklı olarak dışarı çıkmak istemediği durumda ebeveynler ilk olarak evde kullanma alıştırmaları yaptırabilirler." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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