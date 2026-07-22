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Tıp Fakültesi Tercihleri için Uyarılar

Tıp Fakültesi Tercihleri için Uyarılar
22.07.2026 09:30
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Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, hekimlik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti ve adayları uyardı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, tıp fakültesi tercih edecek adaylara, "Hekimlik yalnızca yüksek puanla kazanılan bir bölüm değil, uzun soluklu ve büyük sorumluluk gerektiren bir yaşam tercihidir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, tercih ve tanıtım dönemi dolayısıyla yaptığı açıklamada, hekimlik mesleğinin yoğun eğitim, sabır, disiplin, güçlü iletişim ve yaşam boyu öğrenme gerektirdiğini ifade etti. Tıp fakültesinin uzun ve zorlu bir eğitim sürecine sahip olduğunu aktaran Sağlam, adayların tercih yapmadan önce mesleğin sorumluluklarını doğru değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlam, "Tıp fakültesini kazanmak" süreç fakülteye girdikten sonra başlıyor. Hekimlik, yalnızca dersleri geçmekten ibaret değildir. İnsan hayatına dokunan, hata payının son derece düşük olduğu ve sürekli kendini geliştirmeyi gerektiren bir meslektir" dedi.

"Mesleği sadece prestiji için seçmeyin"

Tıp fakültesi tercih edecek adaylara yönelik uyarıda bulunan Sağlam, ilk olarak mesleğin yalnızca prestij, gelir veya aile beklentisi doğrultusunda seçilmemesi gerektiğini söyledi.

Sağlam, tıp fakültesi okumak isteyen adayların dikkat etmesi gereken 10 maddeyi şöyle sıraladı:

"Tıp fakültesini yalnızca yüksek puan aldığınız için tercih etmeyin.

Uzun ve yoğun eğitim sürecine hazır olup olmadığınızı değerlendirin.

İnsanlarla iletişim kurmayı ve onları dinlemeyi sevdiğinizden emin olun.

Ezber yapmanın tek başına yeterli olmadığını, analitik düşünmenin gerekli olduğunu bilin.

Gece nöbetleri ve yoğun çalışma temposunu göz önünde bulundurun.

Hekimliğin sabır, dikkat ve yüksek sorumluluk gerektirdiğini unutmayın.

Üniversitenin hastane, laboratuvar ve uygulamalı eğitim imkanlarını araştırın.

Akademik kadroyu ve klinik eğitim imkanlarını inceleyin.

Mezuniyet sonrasında da eğitimin devam edeceğini göz önünde bulundurun.

Tercihinizi aile veya çevre baskısıyla değil, kendi isteğinizle yapın."

"İyi hekimlik hastayı dinlemekle başlar"

Hekimlikte bilimsel bilginin yanı sıra iletişim ve empati becerilerinin de büyük önem taşıdığını belirten Sağlam, hastayı yalnızca hastalığı üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını söyledi.

Sağlam, "İyi hekimlik, hastayı dinlemekle başlar. Hastanın kaygısını anlayabilmek, doğru iletişim kurmak, güven vermek ve etik değerlere bağlı kalmak en az tıbbi bilgi kadar önemlidir. Adayların bu mesleğin merkezinde insan bulunduğunu unutmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Üniversitenin uygulama imkanlarını inceleyin"

Tercih döneminde fakültelerin yalnızca taban puanlarına göre değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, adayların üniversitenin eğitim modeli, akademik kadrosu, laboratuvar altyapısı ve üniversite hastanesini de incelemesini önerdi.

Sağlam, klinik eğitim imkanlarının hekim adaylarının mesleki gelişiminde belirleyici olduğunu belirterek, "Öğrencinin teorik bilgisini uygulamayla birleştirebilmesi, gerçek vakaları gözlemleyebilmesi ve mesleki becerilerini güvenli ortamlarda geliştirebilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle adaylar, tercih edecekleri fakültenin sunduğu uygulama imkanlarını ayrıntılı olarak araştırmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Hekimliğin mezuniyetle tamamlanan bir eğitim süreci olmadığını kaydeden Sağlam, tıptaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tıp Fakültesi Tercihleri için Uyarılar - Son Dakika

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