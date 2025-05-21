Tiroid Hastalığı Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Tiroid Hastalığı Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Tiroid Hastalığı Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Göz Uzmanı Prof. Dr. Serin, tiroid hastalıklarının gözdeki etkilerine ve sigaranın riskine dikkat çekti.

21.05.2025 10:10
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TİROİD hastalığının göz sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, tiroid hastalıklarının gözde ortaya çıkardığı bulgulara dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, tiroid hastalıklarının göz sağlığı üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulundu. Özellikle sigara kullanımının göz bulgularını ağırlaştırabileceğini belirten Prof. Dr. Serin, tedavi sürecinde düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

'TIROİD HASTALIKLARI GÖZDE ÇEŞİTLİ BULGULARLA ORTAYA ÇIKABİLİYOR'

Tiroid hastalıklarının gözde çeşitli bulgularla ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Didem Serin, bu bulguların şiddetinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirterek, "Bazı hastalarımızda gözde ileri çıkma, şaşılık, kapakta açılma, gözü kapatamama, kızarıklık, sulanma ve batma gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu bulgular sadece Graves hastalığında değil, nadiren diğer tiroid hastalıklarında da gözlemlenebiliyor" dedi.

'SİGARA İÇEN HASTALARDA GÖZ BULGULARI DAHA AĞIR SEYREDEBİLİYOR'

Tiroid hastalarında göz bulgularının ortaya çıkmasında sigaranın büyük bir risk faktörü olduğunu belirten Prof. Dr. Serin, "Sigara içen hastalarda göz bulguları çok daha ağır seyredebiliyor. Tedavi gerektiğinde ise cevap verme oranı oldukça düşük olabiliyor" diye konuştu. Hastaların sigarayı mutlaka bırakmaları gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Serin, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin de önem taşıdığını söyledi.

KONTROL VE TEDAVİ SÜRECİ

Tiroid hastalarında düzenli göz kontrollerinin önemine değinen Prof. Dr. Serin, hastaların göz bulguları hissettiklerinde mutlaka göz doktoruna başvurmalarını önererek şunları söyledi:

"Bazı hastalarımızda kortikosteroid tedavisi gerekebiliyor. Tedavi sürecini hastayla detaylı bir şekilde konuşmak önemli. Çünkü bazı hastalarda ek tedavi yöntemlerine de ihtiyaç duyabiliyoruz. İlaç tedavisine yanıt vermeyen vakalarda bazen acil cerrahi müdahale gerekebiliyor. Gözde içeri doğru alınma, kapak düzeltilmesi veya şaşılık gibi kalıcı göz bozuklukları cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyor. Erken teşhis ve düzenli takip tedavi başarısında büyük rol oynuyor."

Kaynak: DHA

Göz Hastalıkları, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

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