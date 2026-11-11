TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü estetik ve onarım operasyonları sunuyor - Son Dakika
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TOGÜ Hastanesinde plastik cerrahi bölümü estetik ve onarım operasyonları sunuyor

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TOGÜ Hastanesinde yeni plastik cerrahi bölümü, Op. Dr. Yunus Başar'ın göreve başlamasıyla hasta kabulüne başladı. Bölümde doku onarımı ve estetik operasyonların yanı sıra yara bakımı ve el cerrahisi hizmetleri sunulacak; Tokat ve çevre illerdeki hastalara ulaşılması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü hizmet vermeye başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Op. Dr. Yunus Başar'ın göreve başlamasıyla bölümde hasta kabulüne başlandı. Bölümde doğuştan veya sonradan meydana gelen doku ve organ kayıplarının onarımının yanı sıra estetik cerrahi operasyonları da gerçekleştiriliyor.

Bölümde zorlu yara bakımı ve tedavisi, yüz kemiklerindeki kırıkların cerrahi tedavisi, el cerrahisi ve çeşitli nedenlerle oluşan doku kayıplarının onarımına yönelik hizmetler sunuluyor.

Bölümde ayrıca burun estetiği, kepçe kulak ameliyatları, meme estetiği, karın germe ve yağ alma operasyonları da yapılıyor.

Yeni bölümün hizmete girmesiyle TOGÜ Hastanesinin cerrahi tedavi olanakları genişletilerek Tokat ve çevre illerde yaşayan hastalara farklı alanlarda sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Op. Dr. Yunus Başar, plastik cerrahinin yalnızca estetik operasyonlardan ibaret olmadığını, rekonstrüktif cerrahinin de bu alanın önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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