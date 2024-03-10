Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bu çorba hem tok tutuyor, hem de şifa veriyor
SİVAS - Diyetisyen Gülsüm Hazman, Sivas'ta Ramazan ayında bolca tüketilen 'peskütan' çorbasının bol proteinli ve tok tutan bir çorba olduğunu söyledi.
Geçmişten günümüze kadar uzanan ve halk arasında şifa defosu olarak anılan yöresel peskütan çorbası, uzun süre tok tuttuğu için özellikle Ramazan ayında sıkça tercih ediliyor. Diyetisyen Gülsüm Hazman. günümüzde sofraların vazgeçilmez bir lezzeti haline gelen ve tok tutması nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih edilen peskütan çorbası hakkında açıklamalarda bulundu. Azman, peskütan çorbasının oldukça faydalı olduğunu söyleyerek, "Peskütan Sivas'ın yöresel lezzetlerinden bir tanesi. Sıkça tercih ediliyor. Peskütan koyun sütünün yoğurduyla hazırlanan bir üründür. Yoğurdun süzülüp un ve tuz katılmasıyla elde edilir. Buzdolabının olmadığı dönemlerde yoğurdu muhafaza etmek için kullanılmıştır bu yöntem. Bu yüzden sıkça tercih edilmiştir. Yaptığımız peskütan çorbası ise sağlığa oldukça faydalıdır" dedi.
"Yüksek protein içerir"
Azman, peskütan çorbasının yüksek protein içerdiğini ve bu yüzden tok tuttuğunu ifade ederek, "İçerdiği yarma, nohut, mercimek gibi ürünlerle yüksek protein içerir. Bu nedenle bizim uzun süre tok kalmamızı sağlar. Ayrıca yüksek posa içeriği sayesinde bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bu sebeple Ramazan ayında çok sık tercih edilen bir çorba çeşididir peskütan" diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Tok tutan ve şifa veren peskütan çorbası - Son Dakika
Elazığ'da Genç Yeryüzü Doktorları tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Fırat Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı, vatandaşlar bilgilendirildi. 200 kişiden 50'si aile hekimliğine yönlendirildi.
Diyetisyen Gülsüm Hazman, Sivas'ta Ramazan ayında bolca tüketilen 'peskütan' çorbasının bol proteinli ve tok tutan bir çorba olduğunu söyledi. Peskütan çorbası, uzun süre tok tutması ve yüksek protein içermesi nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih ediliyor.
Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli bir ekip, evde diş sağlığı hizmetiyle yatağa bağımlı hastaların tedavilerini gerçekleştiriyor. Yatağa bağımlı, kronik hastalığı olan ve yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti veren ekip, muayene, diş çekimi, protez tamiri gibi hizmetleri sunuyor. Hastaların geri dönüşleriyle mutlu olan ekip, devlet ve millete dua eden hastalarının memnuniyetini dile getiriyor.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayında sağlıklı beslenme önemlidir. Sahurda protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmek ve yeterince su içmek önerilir. İftarda ise doğal şeker içeren yiyecekler, kepekli tahıllar, lif açısından zengin sebze ve meyveler, protein açısından zengin gıdalar ve nişastalı gıdalar arasında denge sağlamak önemlidir. Oruç tutmanın sağlığa faydaları arasında kilo kaybı, düşük kan basıncı ve kolesterol, azalan inflamasyon, insüline karşı daha iyi tepki verme ve tip 2 diyabet riskinin azalması bulunur. Ancak iftarda aşırıya kaçmak kilo alımına neden olabilir, bu yüzden seçici olmak ve yavaş yavaş yemek önemlidir.
Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle yapılan tedavilerin hastaların hayat kalitesini yükselttiğini belirtti. Bu yöntemlerin hastalar için daha konforlu olduğunu vurgulayan Demir, cerrahiye bağlı etkilerin az olmasını sağladığını ifade etti. Ayrıca, minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle taş hastalığı tedavisinin de daha etkili ve konforlu olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?