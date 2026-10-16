Tokat'ta norovirüs salgınında kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta norovirüs salgınında kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat\'ta norovirüs salgınında kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 5 bine yakın kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla başvurmasının ardından kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldü. Veteriner hekimler hayvan sahiplerini kliniğe çağırırken uzmanlar, hayvan norovirüslerinin insanlardakinden farklı olduğunu belirtti.

Tokat'ta binlerce kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurmasının ardından, kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldüğü bildirildi. Veteriner hekimler hayvan sahiplerine uyarıda bulunurken, uzmanlar benzer belirtilerin tek başına norovirüs tanısı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Tokat'ta 5 bine yakın kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından, evcil hayvanlarda da benzer şikayetler gündeme geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ankara'dan gelen Sağlık Bakanlığı halk sağlığı ekiplerinin incelemeleri sonucunda vatandaşların rahatsızlanmasına norovirüsün neden olduğunun belirlendiğini söyledi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, insanlardaki vakaların görüldüğü dönemde kedi ve köpeklerde de ishal ve kusma şikayetleriyle veteriner kliniklerine başvurular olduğunu belirtti. Kentteki veteriner klinikleriyle iletişime geçerek durumu değerlendirdiklerini ifade eden Karyağdı, "15'in üzerindeki veteriner kliniğimizde, insanlardaki belirtilere benzeyen ishal ve kusmayla seyreden vakalar görülmeye başladı. Kliniklerimizi bu konuda uyardık. Vatandaşlarımızın da kedi ve köpeklerinde bu tür belirtiler gördüklerinde mutlaka veteriner hekime başvurmalarını istiyoruz" dedi.

İnsan ve hayvan sağlığının birlikte ele alınmasının önemine değinen Karyağdı, insanlardan hayvanlara bulaş ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Karyağdı, "İnsan vakalarının başladığı dönemle aynı dönemde kedi ve köpeklerde de benzer belirtilerle karşılaştık. Bu durum, tek sağlık yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

"Temel bulaşma döngüsü insanlar arasında gerçekleşiyor"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Çaçan ise hayvanlarda tanımlanan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik farklılıklar bulunduğunu söyledi. Norovirüslerin yalnızca insanlarda bulunmadığını belirten Çaçan, "Başta sığır, domuz ve köpek gibi bazı hayvan türlerinde norovirüsler tanımlanmış durumda. Ancak hayvanlarda bulunan norovirüsler ile insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik açıdan farklılıklar bulunuyor. Günümüzde insanlarda görülen norovirüs salgınlarının temel bulaşma döngüsü insanlar arasında gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Hayvanlardan insanlara norovirüs bulaşının yaygın ve kesin olarak ortaya konulmuş bir bulaşma yolu olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çaçan, "Her norovirüs enfeksiyonunun hayvanlarla ilişkili olduğunu düşünmek doğru değil. Hayvanlarda bulunan bazı virüslerin bulaşma potansiyeli, bilimsel araştırmaların devam ettiği konulardan biri" dedi.

Kaynak: İHA
Mide bulantısıGüncelSağlıkTokatKusmakediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara İçeri giren polislerin kanı dondu 9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
11:12
Sen ne yaptın Iheanacho Metin Oktay’ın 64 yıllık rekorunu kırdı
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:29
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:29:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Tokat'ta norovirüs salgınında kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei