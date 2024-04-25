Tokatlılar Artık Kanser Taraması İçin İl Dışına Gitmek Zorunda Kalmayacaklar - Son Dakika
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Sağlık

Tokatlılar Artık Kanser Taraması İçin İl Dışına Gitmek Zorunda Kalmayacaklar

Tokatlılar Artık Kanser Taraması İçin İl Dışına Gitmek Zorunda Kalmayacaklar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı sayesinde Tokatlı vatandaşlar, kanser taraması için il dışına gitmek zorunda kalmayacaklar. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, cihazın hizmete girdiğini ve hastaların daha az radyasyona maruz kalarak daha nitelikli ve yüksek çözünürlüklü sonuçlar elde edebileceklerini belirtti. Cihazın en küçük lezyonları bile atlamadan yakalayabildiğini söyleyen TOGÜ Nükleer Tıp Ünitesi doktorlarından Özge Ulaş Babacan, hastaların dışarı gitmedikleri için memnun olduklarını ifade etti.

25.04.2024 12:18
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) alınan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı sayesinde Tokatlı vatandaşlar kanser taraması için il dışına gitmek zorunda kalmayacaklar.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, kentte kanser hastalarının son 3 yılda kanser teşhisi ve taraması için başka şehirlere gittiğini söyledi.

Üniversite hastanelerine bir süre önce Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazını aldıklarını anlatan Yılmaz, "Mart ayı itibarıyla cihazımız hizmete girdi. Nükleer Tıp Ünitesi'nde. Yüksek çözünürlüklü, çok nitelikli bir cihaz aldık üniversitemize. Altmış milyon değeri olan bir cihaz. Hastalarımız daha az radyasyona maruz kalarak daha nitelikli daha yüksek çözünürlüklü sonuç elde edebiliyorlar. Daha kısa sürede sonuçlarını alabiliyorlar. Bu da daha fazla hastamıza hizmet vermemizi sağlayacak. Mart ayından itibaren hastalarımız randevularını almaya başladı. Başka şehirlere gitmeden bu hizmeti üniversitemizde almış olacaklar." dedi.

TOGÜ Nükleer Tıp Ünitesi doktorlarından Özge Ulaş Babacan da "Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) cihazı kanser hastalarında onkolojik görüntüleme yapmamızı sağlayan BT cihazlarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş hibrit görüntüleme sistemidir. Bu cihaz kanser hastalarının tanısının konulmasında, hastalığın evrelenmesinde, kanser hastalarının kemoterapi, radyoterapi cevabının değerlendirilmesinde kullandığımız üst düzey görüntüle sistemidir. Bildiğimiz kadarıyla bizden başka iki üniversitede bulunuyor bu cihaz." diye konuştu.

Cihazın en küçük lezyonları bile atlamadan yakalamalarını sağladığını aktaran Babacan, "Diğer cihazlardan ayrılan özellikleri pet kısmının küçük kristal boyutlu detektörlere sahip olması. BT kısmının da 128 kesitten oluşması. En küçük lezyonları bile atlamamızdan yakalamamızı sağlıyor. Bu nedenle Tokat halkının şanslı olduğuna inanıyorum. Hastalar çok memnunlar dışarı gitmedikleri için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Tokatlılar Artık Kanser Taraması İçin İl Dışına Gitmek Zorunda Kalmayacaklar - Son Dakika

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