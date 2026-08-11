Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı
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Merkez, hastaların sosyal katılımını artırmak ve tedavi süreçlerini desteklemek için hizmet veriyor.

25 Aralık Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hastaların tedavi süreçlerinin yanı sıra sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla hizmet vermeye başladı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, merkezin sunduğu hizmetleri yerinde değerlendirdi.

"Amacımız hastalarımızın toplumla bütünleşmesini sağlamak"

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin yalnızca tedavi hizmeti sunan bir yapı olmadığını belirterek, hastaların sosyal hayata katılımının da önem taşıdığını söyledi.

Şahin, "Ruh sağlığı hizmetlerinde amacımız yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, bireyin toplum içerisinde yaşamını sürdürebilmesini ve sosyal hayata katılımını desteklemektir. Bu merkezimizde hastalarımızın tedavilerini düzenli olarak takip ederken psikososyal destek, sosyal beceri ve uğraşı terapileriyle günlük yaşam becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gerektiğinde ev ziyaretleriyle hastalarımızın ve ailelerinin yanında olacağız" dedi.

Hastaların sosyal yaşama katılımı desteklenecek

Merkezde hastaların tedavi ve takip süreçlerinin yanı sıra psikososyal destek ve rehabilitasyon çalışmalarına da ağırlık verilecek. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire ve iş-uğraşı terapistinden oluşan çok disiplinli ekip tarafından hizmet sunulacak.

Hastaların günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve toplumla daha güçlü bağ kurmaları amacıyla sosyal beceri ve uğraşı terapileri uygulanacak. Resim, el işi, müzik ve spor gibi çeşitli etkinliklerle hastaların ilgi alanlarına yönelik faaliyetlere katılımı da desteklenecek.

Tedavi süreçleri yakından takip edilecek

Merkeze devam eden hastaların ilaç tedavileri ve muhtemel yan etkileri düzenli olarak takip edilirken, merkeze gelemeyen hastalar için gerektiğinde ev ziyaretleri gerçekleştirilecek. Bu ziyaretlerle hastaların tedavi süreçleri ve yaşam şartları yerinde değerlendirilecek.

Ruh sağlığı hizmetlerinde kapsamlı destek

Merkezde ayrıca ruhsal hastalıklara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve damgalamanın önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Hastaların bakım, sosyal destek ve çalışma hayatına katılım gibi ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak, bireylerin toplum içerisinde daha aktif ve bağımsız bir yaşam sürmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile ruhsal hastalığı bulunan bireylerin tedavi ve takiplerinin düzenli şekilde yapılması, sosyal işlevselliklerinin güçlendirilmesi ve toplumla bütünleşmelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

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