Trabzon'da Beyin Tümörü Ameliyatlarında Başarı - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da Beyin Tümörü Ameliyatlarında Başarı

Trabzon Üniversitesi Hastanesi, beyin tümörü ameliyatlarında yüksek başarı oranı sağlıyor.

05.05.2025 17:25
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Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin tümörü ameliyatlarının başarıyla yapıldığı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, beyin tümörlerinin doğrudan beyin dokusundan, beyin zarından ya da vücudun başka bölgelerinde bulunan kanserli hücrelerin beyne yayılması sonucu ortaya çıkabildiği belirtildi.

Tanı sürecinde öncelikle beyin MR'ı ile görüntüleme yapıldığı aktarılan açıklamada, görüntüler doğrultusunda beyinde saptanan lezyonların ameliyata uygun olup olmadığının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, gelişmiş teknolojik cihazlar ve ileri düzey teşhis yöntemleri sayesinde beyin tümörlerinin mikroskobik düzeyde bile tespit edilebildiğine işaret edilerek, "Bu yöntemler sayesinde daha önce ulaşılması güç ve riskli bölgelerde yer alan tümörler dahi başarılı şekilde saptanmakta ve tedavi oranımız yüzde 25 seviyesinin çok üzerine çıkarılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, beyin cerrahisi alanında uzman ekip ve yüksek donanımlı altyapıları sayesinde beyin tümörü ameliyatlarının hastanede başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Aydın, bu alanda bölge halkına güvenli ve üst düzey sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gürkan Uzun da hastalara beyin cerrahı, kulak burun boğaz, plastik cerrahi ve ortopedi uzmanlarından oluşan bir ekibin tanı koyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da Beyin Tümörü Ameliyatlarında Başarı - Son Dakika

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