Trabzon'da ebe ve kadın doğum uzmanlarına "suda doğum" eğitimi - Son Dakika
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Trabzon'da ebe ve kadın doğum uzmanlarına "suda doğum" eğitimi

07.04.2022 12:29
Trabzon'da ebe ve kadın doğum uzmanlarına "suda doğum" eğitimi

Trabzon'da ebe ve kadın doğum doktorlarına "suda doğum" eğitimi verildi.

Trabzon'da ebe ve kadın doğum doktorlarına "suda doğum" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde düzenlenen eğitim programında yaptığı konuşmada, kampüsün kadın ve doğum hastalıkları açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Kampüsün çocuk poliklinikleri yan dalları ile de gittikçe sağlam bir yapıya ulaştığını belirten Usta, "Bu tarz özellikli hizmetler özveri gerektirir. Sizlere teşekkür ediyorum. Güzel bir eğitim süreci olmasını diliyorum." dedi.

Usta, hastanede, 2020 yılında 20 suda doğum gerçekleştirildiğini, 2021'de bu rakamın koronavirüs salgınının da etkisiyle 4'e düştüğünü ifade ederek, eğitim sonrası sertifikalı personel eksikliğinin de tamamlanarak bu sayının artacağını kaydetti.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Süleyman Türedi de hastanenin kadın hastalıkları konusunda bölgede bir merkez olduğunu belirterek, "İyi işler yapıyoruz. Suda doğum da bunlardan biri. Bu hizmet içi eğitimlerin değerli olduğunu düşünüyorum. Güzel ve yararlı bir eğitim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin de Sağlık Bakanlığınca normal doğumu teşvik için çalışmalar yapıldığını anlattı.

Normal doğumda en çok sancı konusunda tedirgin olunduğuna işaret eden Tekin, "Sancıyı azaltan yönetmelerden biri de suda doğum. Bu hizmeti hastanemize kazandırmakta emeği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Usta ve Türedi tarafından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Trabzon'da ebe ve kadın doğum uzmanlarına suda doğum eğitimi
Trabzon'da ebe ve kadın doğum uzmanlarına suda doğum eğitimi

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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Trabzon, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trabzon'da ebe ve kadın doğum uzmanlarına 'suda doğum' eğitimi - Son Dakika


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