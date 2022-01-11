Trabzon'da geriatrik psikiyatri polikliniği hizmet veriyor - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel, hastanede yaşlı hastaların ruhsal sorunlarının ele alındığı özel bir birim olan geriatrik psikiyatri polikliniğinin hizmet verdiğini bildirdi.

Karagüzel, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlılıkta hastalıklara bağlı ortaya çıkan belirtilerin ve şikayetlerin normal sayılıp yaşlılığa bağlanarak üzerinde durulmamasının önemli bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirtti.

Bu durumun hastalık tanılarının atlanmasına neden olabileceğini vurgulayan Karagüzel, "Alzheimer hastalığı yani unutkanlık, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan hafıza sorunlarına neden olan bir hastalıktır. Sinsi başladığı ve yavaş ilerlediği için hasta ve yakınları tarafından çok sıklıkla gözden kaçabilen ya da yaşlılığın sonucu olarak görülebilen bir hastalıktır." ifadesini kullandı.

Karagüzel, psikiyatri bölümünde geriatrik psikiyatri polikliniğinde yaşlı hastalara hizmet verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yaşlılardaki psikiyatrik değerlendirme ayrıntılı öykü ve muayeneyi içerir. Hastaların bir kısmı unutkanlıktan şikayet ederken bir kısmı da hastalık ilerledikçe hafıza ile ilgili şikayette bulunmaz. Diğer bir sorun ise yaşlılarda ortaya çıkan unutkanlığın normal sayılıp yani yaşlılık belirtisi olarak görülerek gözden kaçırılması ya da üzerinde durulmamasıdır. Böyle durumlarda hasta genellikle ileri evrede unutkanlık dışında birçok ruhsal belirti ile gelmektedir. Bu durum tedaviyi güçleştirmektedir."

Karagüzel, unutkanlık hastalığının, ileri yaş depresyonu ile karışabilmesi, seyri sırasında birçok psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkması ve tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle unutkanlık şikayeti olan kişilerin, psikiyatri uzmanı tarafından geriatrik psikiyatri birimlerinde takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kovid-19 döneminin yaşlılardaki psikiyatrik sorunları tetiklediğini ifade eden Karagüzel, KTÜ Farabi Hastanesi psikiyatri polikliniği hakkında da bilgi vererek, "2021 yılında toplam hasta sayısı 14 bin 212 iken bu hastaların 1689'unu, 65 yaş üstü geriatrik psikiyatri polikliniği hastaları oluşturdu." bilgisini paylaştı.