Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te Hizmete Açılacak - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te Hizmete Açılacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımının yüzde 43 seviyesinde olduğunu belirterek, 2025 yılı sonunda hastanenin hizmete açılacağını müjdeledi. Bakan Memişoğlu, Trabzon'un sağlık hizmetlerini geliştirmek ve sorunları çözmek için çalışacaklarını söyledi.

01.08.2024 18:47
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Trabzon Şehir Hastanesi'nde sona doğru

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

"Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi yapıyoruz; İnşallah 2025 senesi sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunacağız"

TRABZON - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yapımı süren Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak hastanenin 2025 yılı sonu itibariyle hizmete gireceği müjdesini verdi.

Bakan Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesinin Akyazı mevkiindeki inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, şehir hastanesi inşaatının şu anda yüzde 43 bandında seyrettiğini belirterek "Trabzon şehrimize sağlıkla ilgili hem hizmetlerini hem yatırımlarını hem de sorunlarını değerlendirmek üzere burada bulunmaktayız. Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşallah 2025 senesi sonu itibariyle milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda inşaatımız yüzde 43 bandında. İnşallah bu inşaatın bitiminde de çok güzel bir hastanemiz sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği hastanelerden bir tanesini Trabzon'a kavuşturacağız. Trabzon esasında sağlıkla ilgili gelişik ve iyi bir şehir, kültürü olan bir şehir. Onun için de sağlıkla ilgili bazı sorunlarımızı da inşallah burada özellikle temel sağlık hizmetleri aile sağlıklarını kuvvetlendirerek çözmeye çalışacağız. Biz hem sağlık çalışanları hem sağlığın alt yapısıyla dünyanın sayılı sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Daha da iyi olacağız. Bunun yanında hem teknolojisini hem bilimini de üreteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Trabzon Şehir Hastanesi 2025'te Hizmete Açılacak - Son Dakika

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