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Tunceli'de Hasta Kalbine Takılan Kalıcı Pil ile Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Tunceli'de Hasta Kalbine Takılan Kalıcı Pil ile Sağlığına Kavuştu

Tunceli Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği bulunan bir hastaya kalıcı pil takıldı. Pil, hastanın kalp ritmini takip ederek ani kalp durmalarında müdahale edebiliyor ve hastanın hayatını kurtarabiliyor.

Tunceli\'de Hasta Kalbine Takılan Kalıcı Pil ile Sağlığına Kavuştu
29.12.2023 - 19:13,  Güncelleme: 19:15
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Tunceli'de kalp yetmezliği bulunan hasta, kalbine takılan kalıcı pil sayesinde sağlığına kavuştu.

Kentte ikamet eden 67 yaşındaki Veli Ateş, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlarca yapılan muayene ve tetkiklerde Ateş'in sağlık sorunun çözüme kavuşturulması için ameliyata alınması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine hastanın kalbine, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şaban Esen ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda kalıcı pil takıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise Tunceli Devlet Hastanesi'nde ilk kez bir hastaya kalp pili takıldığı bildirildi.

Hastaya takılan pilin, 24 saat boyunca kalp ritmini takip ettiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca hastada ani kalp durmalarında ya da ritim bozukluğunda hastane ortamında verilen elektriksel şok benzeri müdahalede bulunarak hastanın hayatını kurtarabilmektedir. Özellikle hasta gece yatarken ya da hastane dışındaki bir yerde tıbbi müdahale alamayacağı hallerde pil, hastadaki durumu fark edip hızlıca tedavi edebilmektedir ve hasta için bir nevi hayat sigortası görevi görmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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