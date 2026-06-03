Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor - Son Dakika
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Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor

03.06.2026 17:52
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Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi ile 125 anne adayı, gebelik süreçlerinde destek alıyor.

Tunceli'de hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla 125 anne adayına hizmet verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve bebek sağlığını korumak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması, Tunceli genelinde başarıyla yürütülüyor. Uygulama, gebelik sürecinden lohusalık döneminin sonuna kadar anne adaylarına kesintisiz ve bilimsel sağlık danışmanlığı hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Tunceli'de aralık ayı itibariyle uygulanmaya başlayan ve bugüne kadar 125 anne adayına ulaşılarak hizmet sunulan proje hakkında bilgi veren Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hakkı Aktaş, "Sağlık Bakanlığımızın 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi kapsamında ilimizde son üç ayına giren bütün ilk gebeliği olan kadınlarımızı koordinatör ve sahadaki ebelerimiz fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir destek sağlamak adına yakından takip etmektedirler. Bu süreçte bütün gebelerimizle birebir tanışmakta, hastanelerde doğum alanlarını ziyareti sağlanmakta ve bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri bütün destek ve bilgilendirme yerinde ve birinci ağızdan yapılmaktadır" dedi.

İkinci gebeliği olan evinde ziyaret edilen Sinem Çetkin, "Bu benim ikinci gebeliğim, kızımda da sağ olsun hemşire ve ebelerimiz ayda bir beni arayıp bilgilendirdi. Aklıma takılan soru olduğu zaman onlara ulaşabiliyordum. Evime gelip beni sormaları, ilgilenmeleri beni çok özel hissettirdi. Gebe okulundaki ebeler doğum yapılan yeri, hastaneyi tanıtmıştı bu da beni rahatlatmıştı. Çünkü neyin nasıl olacağını bilmiyordum. Ama önceden beni bilgilendirmeleri rahatlatıp aydınlattı" diye konuştu.

Üç aylık anne olan Esra Orhan, "Gebelik sürecim çok güzel şekilde geçti. Tabi ki zorlandığım kısımlar oldu. Çünkü ilk gebeliğim çok fazla bilgi sahibi değildim. Toplum sağlığı merkezi, hastane olsun doktorlar, ebeler beni bilgilendirdiler. Yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Her gebeye bir ebe uygulaması kapsamında Gülcan ebemiz bizi güzel şekilde yönlendirdi. Doğum öncesinde servisi gezme şansımız oldu. Doğum sürecinde korkularım oldu ancak doktorum ve ebelerimiz bize çok destek oldular. Gerek nefes egzersizleri, gerek yönlendirmeleri olsun bu süreci birlikte başardık" şeklinde konuştu.

İlk doğumunu travmalı geçirdiğini aktaran Esra Balı ise "Bu ikinci doğumumdu. İlk biraz travmalı geçmişti. Bunu daha önce Gülcan ebeyle paylaşmıştım bana çok destek oldu. Korkularımı yenmemde, doğum anını güzel yönetmemde hep elimden tuttu. Sancıları nasıl karşılamam gerektiğini, masajla, elimi tutarak bir aile ortamında hissettirerek yaptı. Hastanenin temizliği, titizliği, personelin ilgisi çok iyiydi. Doktorum Cahide hanım benim kaygı ve korkularımın farkındaydı bu konuda bana çok destek oldu. Güler yüzüyle beni rahatlattı" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor - Son Dakika

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