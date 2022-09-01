Tunceli'de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldı

01.09.2022 16:33
Tunceli'de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldı

Tunceli'de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldıTUNCELİ Tunceli Devlet Hastanesinde ilk defa koroner anjiyografi işlemi gerçekleştirildi.

Tunceli'de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldı

TUNCELİ Tunceli Devlet Hastanesinde ilk defa koroner anjiyografi işlemi gerçekleştirildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, hastanelerinde ilk defa koroner anjiyografi işleminin gerçekleştirildiği açıkladı. Vali Özkan, bundan önce tüm hastaları Elazığ'a sevk ettiklerini artık bu işlemin Tunceli'de de yapıldığını söyledi. Vali Özkan, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilimize sunduğumuz hizmetlere yenilerini eklemekte, yeni hizmetleri ilimizle buluşturmakta hızla yol alıyoruz. Bugün de hastanemizde ilk kez devreye giren anjiyo ünitemizi ve ilk anjiyo hastamızı ziyaret ettik. Hastamıza geçmiş olsun diyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşlarımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum" dedi. Anjiyo hastaları da çalışmalarından dolayı Vali Özkan'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Akşener: Samsun'un Bir Dağ Köyünden Yola Çıkmış Gelmiş Bir Genç Kadının, Benim Gibi Size Buradan Hitap Etmesi Mümkün Değil Artık Akşener: Samsun'un Bir Dağ Köyünden Yola Çıkmış Gelmiş Bir Genç Kadının, Benim Gibi Size Buradan Hitap Etmesi Mümkün Değil Artık Tunceli'deki Düzgün Baba Dağı yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor Tunceli'deki Düzgün Baba Dağı yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tunceli'de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de ilk defa koroner anjiyografi işlemi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement