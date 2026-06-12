Tunceli\'de Sağlıklı Yaşam Kampanyası Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" Kampanyası, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde başladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında vatandaşların fonksiyonel hareket kapasitesinin değerlendirilmesi, düzenli fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 10 Haziran - 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek kampanya süresince oluşturulan ekipler, il merkezi ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli ölçüm ve değerlendirmeler gerçekleştirecek. Çarşı, pazar, park ve bahçeler gibi vatandaş yoğunluğunun bulunduğu alanlarda kurulacak ölçüm noktalarında bireylerin denge ve kas kuvveti değerlendirilecek.

Yapılan testler sonucunda vatandaşların hareket yaşları belirlenerek fiziksel durumları hakkında bilgilendirme yapılacak. Düzenli fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyduğu değerlendirilen kişiler ise Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilecek. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlığın korunmasının yalnızca hastalıkların tedavisiyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasıyla mümkün olduğuna dikkat çekerek, kampanyanın vatandaşları daha aktif ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. - TUNCELİ