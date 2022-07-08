Tunceli Valisi Özkan, UMKE tatbikatını izledi - Son Dakika
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Tunceli Valisi Özkan, UMKE tatbikatını izledi

08.07.2022 19:17

Tunceli Valisi Özkan, UMKE tatbikatını izledi Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, UMKE temel eğitimini başarıyla tamamlayan sağlık personellerinin tatbikatını izleyerek başarılar diledi.

Tunceli Valisi Özkan, UMKE tatbikatını izledi

TUNCELİ - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, UMKE temel eğitimini başarıyla tamamlayan sağlık personellerinin tatbikatını izleyerek başarılar diledi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 4-8 Temmuz arasında gerçekleştirilen UMKE temel eğitim tatbikatını izledi. Vali Özkan, eğitimden başarılı ayrılarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine katılan sağlık çalışanlarını tebrik ederek bundan sonraki süreçte başarılar diledi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tunceli Valisi Özkan, UMKE tatbikatını izledi - Son Dakika

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