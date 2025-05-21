Türk Doktorlardan Iunuz'a Umut - Son Dakika
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Sağlık

Türk Doktorlardan Iunuz'a Umut

21.05.2025 16:42
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Rusya'da çaresiz kalan Iunuz, Türkiye'de beyin pili tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Rusya'da çaresiz kalan çocuğa Türk doktorlardan umut veren tedavi

13 yaşında yeni bir başlangıç: Türk doktorlar Iunuz'un hayatını değiştirdi

Rusya'da "Bir şey yapamayız" dediler, Türkiye'de şifa buldu

İSTANBUL - Distoni rahatsızlığı nedeniyle şiddetli kasılmalar sonucu kolları ile bacakları geriye bükülen ve konuşmakta güçlük çeken Rus uyruklu 13 yaşındaki Iunuz Amın Teboev, Türk doktorların elinde şifa buldu.

Rusya'ya bağlı federe cumhuriyet İnguşetya'da yaşayan Khavazh Teboev ve Lema Katıeva çifti, 13 yaşındaki çocukları Iunuz Amın Teboev'in distoni hastalığına yıllarca çare aradı. Rusya'da iki defa baklofen pompası ameliyatı geçirmesine rağmen şiddetli kasılmaları devam eden çocuktan ümidi kesen doktorlar, "Yapacak bir şey yok" deyince, aile son çare olarak Türkiye'ye geldi. BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Kılıç, yapılan kontrollerden sonra 13 yaşındaki Iunuz Amın Teboev'e beyin pili takılmasına karar verdi.

Rusya'daki doktorlar "Yapacak bir şey kalmadı" dedi

Distoniye bağlı şiddetli kasılmalar nedeniyle kolları ve bacakları geriye bükülen, neredeyse konuşamaz durumda olan çocuk, iki hafta önce beyin pili ameliyatı geçirdi. Beyin pilinin ayarlamaları yapılan ve şimdiden çok daha iyi duruma gelen çocuğun tedavisinin 6 ay boyunca gelişme kaydedeceğini belirten Doç. Dr. Kılıç, vakayı ve tedavi sürecini şu şekilde anlattı:

"Hastamız İnguşetya Cumhuriyeti'nden başvurdu. Geldiğinde şiddetli distonik kasılmaları vardı. Distoni, Parkinson ve esansiyel tremor gibi en sık gördüğümüz hareket bozukluklarından bir tanesi. Bu çocukta da tüm vücudu etkileyen ağrılı kasılmalarla karakterize, kollarında ve bacaklarında bükülmelere neden olan sekonder jeneralize distoni mevcuttu. Daha önce Rusya'da 2 defa baklofen pompası yapılmış fakat başarılı olmamış. Hasta son çare olarak bize başvurdu. Biz hastaya beyin pili ameliyatı önerdik ve uyguladık. Beyin pili ameliyatından yaklaşık 2 hafta sonrasında bile hastada çok olumlu gelişmeler gördük. Distonisi ve ağrılı kasılmaları giderek azaldı. Hastanın hayat kalitesi daha iyi hale geldi."

"6 ay içinde daha iyi olacak"

Hastadaki birçok semptomun düzeldiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Kılıç, "Hasta neredeyse ağrılı kasılmadan konuşamıyordu ve kolu bacağı dönmüş haldeydi. Beyin pili ameliyatından sonra baya bir gelişme sağladık, semptomların tamamına yakını düzelmeye başladı. Yaklaşık 6 ay içerisinde çok daha iyi hale gelecek. Çünkü distoni hastalarında uyguladığımız beyin pilinin, Parkinson ya da esansiyel tremor hastalarından daha farklı bir yeri olduğu için biraz daha geç sonuç alabiliyoruz fakat 2 haftalık süreç bile bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Pil ayarlarının yapıldığını ve ailenin kontrol için 6 ay sonra tekrar İstanbul'a geleceğini belirten Kılıç, "Sadece ben değil, Türkiye'de bu işi layıkıyla yapan birçok beyin cerrahı arkadaşımız, birçok multidisipliner çalışan ekiplerimiz var. Biz de onlardan biriyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

"Yaşadığım sürece doktorumuza dua edeceğim"

Çocuklarının tedavisi için senelerdir uğraştıklarını söyleyen baba Khavazh Teboev, "Bu hastalık nedeniyle kaç sene boyunca sıkıntılar yaşadık. Oğlumuz yoğun bakımda bile yattı. Sonra Mustafa Bey'le tanıştık. Ona fotoğraf ve videolar gönderdik, bizi kabul etti. Daha sonra doktorumuz bizi buraya çağırdı. Sonra Türkiye'ye geldik ve kontroller sonrası çocuğumuza ameliyat önerdi. Rusya'da yapılan ameliyattan kalan eski pompayı çıkarttı. Ben bugünden sonra ne kadar yaşarsam, ömrüm boyunca doktorumuza teşekkür edeceğim. Allah Mustafa Bey'den razı olsun" dedi.

"Oğluma yeni bir hayat verdiler"

Çocuklarının tedavisindeki gelişme nedeniyle sevinç gözyaşlarına boğulan anne Lema Katıeva ise, "Doktorumuza ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Bana ülkemizdeki doktorlar, "Bu çocuğa bir şey yapamayız" dediler. Türkiye'ye gelince oğlumu Allah'a ve Mustafa Bey'e emanet ettim. Allah ondan razı olsun, çocuğuma yeni bir hayat verdiler. Herkese teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Türkiye, Sağlık, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Doktorlardan Iunuz'a Umut - Son Dakika

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