Türk Nöroloji Derneği yetkisiz botoks enjeksiyonlarına karşı denetim istedi

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, botulinum toksini(botoks) uygulamaları sonrasında görülebilen ağır nörolojik komplikasyonlara dikkat çekerek vatandaşları yetkisiz uygulamalar ve ruhsatsız ürünlere karşı uyardı. Terzi, uygulamaların uzman hekimler tarafından, uygun sağlık kuruluşlarında ve ruhsatlı ürünlerle yapılması gerektiğini vurguladı.

Türk Nöroloji Derneği, botulinum toksini (botoks) uygulamalarına bağlı gelişebilecek ciddi sağlık sorunlarına ilişkin kamuoyu açıklaması yayımladı. Açıklamada, son haftalarda hastanelerin acil servislerine ve nöroloji kliniklerine bu tür uygulamaların ardından ağır nörolojik komplikasyonlarla başvuran hastalara ilişkin kaygı verici bir tabloyla karşılaşıldığı belirtildi.

Botulinum toksininin sinirler ile kaslar arasındaki iletişimi engelleyen güçlü bir biyolojik ilaç olduğu hatırlatılan açıklamada, uygulamanın doğru doz, anatomi bilgisi ve olası komplikasyonların yönetimi açısından uzmanlık gerektirdiği ifade edildi. Bazı vakalarda solunum kaslarının etkilenebildiği, yutma güçlüğü ve solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonların ortaya çıkabildiği kaydedildi.

Dernek, "medikal estetisyenlik" adı altında yürütülen bazı kurs ve sertifika programlarının yanı sıra, yetkisiz kişilerce gerçekleştirilen enjeksiyonların halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Açıklamada, yasa dışı yollarla piyasaya sürülen, ruhsatsız veya uygun saklama koşullarına uyulmayan ürünlerin de ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Vatandaşlara uygulama öncesinde işlemi gerçekleştirecek hekimin mesleki yetkinliğini ve kullanılacak ürünün ruhsat durumunu kontrol etmeleri çağrısında bulunan Türk Nöroloji Derneği, yetkili kurumları denetimleri artırmaya ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemleri yapmaya davet etti.

"Botoks uygulamaları basit bir estetik işlem olarak görülmemeli"

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, botulinum toksini uygulamalarında tıbbi güvenliğin ve doğru uygulama koşullarının önemine dikkat çekerek, "Botulinum toksini, sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimi etkileyen güçlü bir biyolojik ilaçtır. Bu nedenle botoks uygulamaları yalnızca estetik bir işlem olarak değerlendirilmemelidir. Uygulamanın doğru kişiye, doğru dozda, uygun koşullarda ve gerekli tıbbi bilgiye sahip hekimler tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır. Yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen enjeksiyonlar ve ruhsatsız ya da uygun koşullarda saklanmayan ürünlerin kullanılması, vatandaşlarımızın sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atabilir. Bazı durumlarda toksinin etkisi uygulama bölgesiyle sınırlı kalmayabilir; yutma güçlüğü ve solunum kaslarının etkilenmesi gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir.

Vatandaşlarımızdan, sağlıklarını riske atmamak için botulinum toksini uygulamalarını denetimsiz işletmelerde yaptırmamalarını, uygulamayı gerçekleştirecek hekimin yetkinliğini ve kullanılan ürünün ruhsat durumunu sorgulamalarını istiyoruz. İlgili kurumların da yetkisiz uygulamalar ve ruhsatsız ürünler konusunda denetimlerini etkin biçimde sürdürmesi gerekmektedir. Türk Nöroloji Derneği olarak halk sağlığını korumak için bilimsel bilgiye, tıbbi güvenliğe ve mevzuata uygun uygulamalara dikkat çekmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türk Nöroloji Derneği, botulinum toksini uygulamalarında hasta güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini belirterek kamuoyunu yetkisiz uygulamalara ve denetimsiz ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.