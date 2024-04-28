Türk Toraks Derneği: Risk Gruplarına Grip ve Zatürre Aşıları Tavsiye Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Türk Toraks Derneği: Risk Gruplarına Grip ve Zatürre Aşıları Tavsiye Ediliyor

Türk Toraks Derneği: Risk Gruplarına Grip ve Zatürre Aşıları Tavsiye Ediliyor

Türk Toraks Derneği, aşıların her yıl milyonlarca hayat kurtardığını belirterek, 65 yaş ve üzeri kişiler ve kronik hastalıkları olan bireyler başta olmak üzere risk gruplarında grip ve zatürre aşılarının yapılmasını tavsiye etti. Bağışıklamanın, kişileri koruduğu gibi hastalıkların yayılmasını önleyerek aşılanmamış kişilerin de korunmasını sağladığı vurgulandı. Ayrıca, difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit A ve hepatit B, suçiçeği, zona, meningokok aşısı ve HPV aşısının da riskli gruplara yapılması önerildi.

28.04.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Toraks Derneğince aşıların her yıl milyonlarca hayat kurtardığı belirtilerek, 65 yaş ve üzeri kişiler ve kronik hastalıkları olan bireyler başta olmak üzere risk gruplarında grip ve zatürre aşılarının yapılması tavsiye edildi.

Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cantürk Taşçı, 24-30 Nisan Dünya Bağışıklama Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bağışıklamanın, meslek nedeniyle ya da kronik hastalıklar gibi risk altındaki kişiler için koruma sağladığını ifade etti.

Bağışıklamanın, kişileri koruduğu gibi hastalıkların yayılmasını önleyerek aşılanmamış kişilerin de korunmasını sağladığı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Taşçı, her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan "Dünya Bağışıklama Haftası"nın bu yılki hedefinin daha fazla insanın ve toplulukların aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunması olduğunu kaydetti.

Derneğin Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen de en ucuz ve en etkili halk sağlığı müdahalelerinden birinin aşılar olduğuna işaret etti.

Aşıların her yıl milyonlarca hayat kurtardığına dikkati çeken Demirdöğen, şu bilgileri verdi:

"Başta 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik hastalıkları olan bireyler olmak üzere risk gruplarında grip ve zatürre aşılarının yapılması önem arz etmektedir. Kovid pandemisi boyunca da tüm dünyada 14 milyar doz aşılama yapılmış ve ciddi hastalığı önlediği bilimsel olarak gösterilmiştir.

Erişkin dönemde riskli gruplara yapılması önerilen diğer aşılar arasında difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit A ve hepatit B, suçiçeği, zona, meningokok aşısı ve HPV aşısı yer almaktadır."

Her çocuk ve her erişkinin kendisini hastalıklara, sakatlıklara ve ölüme karşı koruyabilecek hayat kurtarıcı aşılara erişmeyi hak ettiği değerlendirmesinde bulunan Demirdöğen, çocuk ve erişkin bağışıklama programlarının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Hepatit A, Hepatit B, Hepatit, HPV, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Toraks Derneği: Risk Gruplarına Grip ve Zatürre Aşıları Tavsiye Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesiyor Arsenal, Tottenham’a gol olup yağdı Londra derbisi nefes kesiyor! Arsenal, Tottenham'a gol olup yağdı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:14:57. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Toraks Derneği: Risk Gruplarına Grip ve Zatürre Aşıları Tavsiye Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement