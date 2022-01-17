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Türk Toraks Derneği Şube Başkanı Erginel'den elektronik sigara ve ısıtılmış tütün uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Türk Toraks Derneği Şube Başkanı Erginel'den elektronik sigara ve ısıtılmış tütün uyarısı Açıklaması

17.01.2022 13:05
Türk Toraks Derneği Şube Başkanı Erginel'den elektronik sigara ve ısıtılmış tütün uyarısı Açıklaması

Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel, başta sigara içmeyenler, çocuklar, ergen ve hassas gruplar olmak üzere bütün toplumun elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine maruz kalmasının engellenmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel, başta sigara içmeyenler, çocuklar, ergen ve hassas gruplar olmak üzere bütün toplumun elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine maruz kalmasının engellenmesi gerektiğini bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Erginel, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin kullanımının daha önce sigara içmemiş gençler arasında hızla arttığını kaydetti.

Tütün endüstrisinin bir yandan sigarayı bırakmak isteyen kişileri hedef alarak, sigara bırakma yöntemi olarak lanse ettiği elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini pazarladığını öne süren Erginel, şöyle devam etti:

"Günümüzde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin satışı, yasal olmamasına rağmen internetten ve tütün satış noktalarından gerçekleşebilmektedir. Elektronik sigarada bulunan çeşitli kimyasalların yanı sıra özellikle aroma verici katkı maddelerinin de insan embriyo kök hücreleri, fare nöral kök hücreleri ve insan pulmoner fibroblastları üzerine sitotoksik etkisi gösterilmiştir. Deneysel çalışmalarda beyin gelişimine nörotoksik etkisi olduğu ve annenin elektronik sigara içmesinin çocukta davranışsal ve kognitif değişikliklere yol açabileceği bildirilmiştir. Söz konusu ürünlerin başta solunum ve kardiyovasküler sistemler olmak üzere karaciğer, böbrekler ve sinir sistemine de zararları vardır. Elektronik sigara bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek zatürre gibi alt solunum yolu infeksiyonları riskini de artırmaktadır. Ayrıca akut akciğer hasarı ile solunum yetmezliği ve ölüme yol açabilmektedir. Sigara için söz konusu olduğu gibi elektronik sigara da SARS-CoV-2'ye duyarlılığını ve Kovid-19 gelişimini artırdığı gösterilmiştir."

"Sigara bırakma yöntemi olarak kullanılamaz"

Prof. Dr. Erginel, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de birer tütün ürünü olduğunu ve sağlığa zarar verdiğini vurguladı.

Daha az zararlı olduğu ileri sürülen bu ürünlerin kısa süreli kullanımları sonrasında bile ölümle sonuçlanabilen ciddi akciğer hasarı ve solunum yetmezliğine neden olabildiğinin kanıtlandığını aktaran Erginel, "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sigara bırakma yöntemi olarak kullanılamayacağı yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Başta sigara içmeyenler, çocuk, ergen ve hassas gruplar olmak üzere bütün toplumun elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine maruz kalması engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

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Türk Toraks Derneği, Batı Anadolu, Sigara, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türk Toraks Derneği Şube Başkanı Erginel'den elektronik sigara ve ısıtılmış tütün uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Toraks Derneği Şube Başkanı Erginel'den elektronik sigara ve ısıtılmış tütün uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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