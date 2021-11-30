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Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogunun ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogunun ilk toplantısı yapıldı

30.11.2021 16:55
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogunun ilk toplantısı yapıldı

Türkiye ile Avrupa Birliğinin (AB) sağlık alanında yakınlaşmasını sağlamak amacıyla yapılması kararlaştırılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliğinin (AB) sağlık alanında yakınlaşmasını sağlamak amacıyla yapılması kararlaştırılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogu toplantısı vesilesiyle çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Koca, salgın sürecinin Türkiye'nin sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB'ye büyük güç katacağını gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin salgının başlangıcından itibaren 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşa katkı sağladığını, 11 ülkeye yaklaşık 2 milyon doz aşı yardımı yaptığını ve COVAX oluşumu aracılığıyla 10 milyon doz aşı hibe edilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini anlatan Koca, "Başından itibaren küresel salgına karşı en hazırlıklı ülkelerden biri olmuştur ve bu alandaki tecrübelerini tüm taraflarla paylaşmaya hazırdır." dedi.

İklim değişikliği, kanserle mücadele ve ruh sağlığı

Koca, Türkiye'nin sera gazı emisyonları değerlerinin "AB'deki en iyi ülkelerin değerlerine yakın", OECD ortalamasının ise üçte ikisi düzeyinde olduğunu belirterek, şu verileri paylaştı:

"Özellikle kadın kanserleri açısından özel bir yer tutan meme ve rahim ağzı kanserleri taramasında dünyaya örnek uygulamaları hayata geçirdik. Türkiye olarak uzun zamandır yürüttüğümüz başta önleme ve erken teşhis olmak üzere kanserle mücadelemizin AB ile iş birliği içinde geliştirilerek devam etmesini arzulamaktayız. AB için bu alanda çizilen 5 yıllık yol haritasında, Türkiye olarak bu çalışmalarınızda birlikte hareket etmekten memnuniyet duyacağız."

Koca, ruh sağlığı konusunda Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 79 ilde faaliyet gösteren 181 "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi"ne ilişkin AB'li muhataplarına bilgi verirken, "aday ülke olan Türkiye'nin AB ile iş birliğinde bulunmaya ve iyi uygulamalarını ve deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Kyriakides de "Türkiye'yi hızlı aşılama programı, bölgedeki acil sağlık durumlarına zamanlı müdahalesi, özellikle salgın sürecinde bölge ülkeleriyle dayanışması ve yaptığı katkılar için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik görüşmeler 2022'de sürecek

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre de Kyriakides, "Kovid-19 halk sağlığının sınırları aştığını şüphesiz gösterdi. Uluslararası iş birliği bu alanda kilit öneme sahiptir ve bugün Bakan Koca ile AB ve Türkiye'nin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda ve iş birliğimizi daha da ilerletme ihtiyacına ilişkin yaptığımız görüşmeleri memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Kyriakides ve Bakan Koca, salgınla kısa vadede mücadele de dahil olmak üzere sınır ötesi sağlık tehditleri konusunda AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili konular, AB ve Türkiye'nin kanser önleme, tedavi ve bakım yaklaşımlarıyla birlikte, toplantının gündeminde üst sıralarda yer aldı.

Her iki açıklamada da AB Komisyonu ve Türkiye arasındaki sağlık konulu temasların 2022'de süreceği konusunda mutabık kalındığı duyuruldu.

Haziran ayındaki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile AB arasında göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıkları yapılması kararı alınmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, ruh sağlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Sağlık Diyalogunun ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika


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