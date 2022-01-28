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Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı - Son Dakika

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı

28.01.2022 20:11
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 binin üstüne çıktı.

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 binin üstüne çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 85 bin 503 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,47 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 612 bin 186 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Virüs eski gücünde değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı - Son Dakika
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