Kadınlar erkeklere göre obeziteden daha fazla etkileniyor

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, Türkiye'de kadınların erkeklere göre obeziteden daha fazla etkilendiğini belirtti.
Ercan, 4 Mart Obezite Günü dolasıyla AA muhabirine, günümüzde obezitenin her yaş grubunu etkilediğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi küresel bir salgın olarak tanımladığını belirten Ercan, "Dünyada obezite yüzde 20'nin üzerine çıkmıştır. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 17'sinin obez olduğu saptanmıştır. Cinsiyete bakacak olursak kadınların yüzde 20,9'unun, erkeklerin ise yüzde 13,7'sinin obez olduğu saptanmıştır." dedi.
Obezitede en büyük faktörün hareketsizlik olduğunu vurgulayan Ercan, obezitenin sadece estetik bir sorun değil, karmaşık bir kronik hastalık olduğuna dikkati çekti.
Obezitenin dünya çapında ölüm nedenlerinin başında gelen bir dizi kronik hastalık riskini arttıran çok önemli tıbbi sorun olduğunu ifade eden Ercan, "Obezite metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, felç, karaciğer hastalıkları, bazı kanser türleri, solunum hastalıkları, uyku apnesi, kas sistemi hastalıkları ve cinsel sorunlara yol açar." dedi.
"Hareket ederek obezitenin üstesinden gelin"
Prof. Dr. Ercan, tüketilen besinlerle enerji alımını azaltmak, doğru ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmenin, obezitenin üstesinden gelmenin ilk adımlarını oluşturduğunu vurguladı.
Obezite ile mücadelenin ilk şartının sağlıklı beslenme olduğunun altını çizen Ercan, şunları söyledi:
"Kilo vermek için sihirli bir diyet yoktur. Obeziteyi önlemenin en önemli stratejileri sağlıklı beslenme davranışları, düzenli fiziksel aktivite ve hareketsiz kalarak televizyon, video izlemek, bilgisayar oyunu oynamak gibi aktivitelerin azaltılmasıdır.
Daha sağlıklı yiyecekleri tam tahıllar, meyve ve sebzeler, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları ve içecekleri seçmeliyiz. Sağlıksız besinlerin, rafine edilmiş tahıllar ve tatlılar, patates, kırmızı et, işlenmiş et ve içeceklerin şekerli içeceklerin sınırlandırılması gerekir. Fiziksel aktivitenin arttırılması, televizyon izleme veya bilgisayarda geçirilen süre ve diğer oturma süresinin sınırlandırılması obeziteyle mücadelede önemli rol oynayacaktır."
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Çevre illerden gelen 12 sağlık personeli eğitime katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim programı, yoğun bakım hemşireliği konusunda sunumlarla devam edecek ve başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 Mart Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme ve sporun obezite ile mücadelede önemli olduğunu vurguladı.
Survivor All Star yarışmacılarından Nagihan Karadere, önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Nagihan'ın durumuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Baş başa bir konsey yapacağız. Devam edip etmeme kararını kendisi verecek" dedi.
Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Elif Gül ve Dr. Esra Ümit tarafından verilen eğitimde, acil durumlarda hastalara veya kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Eğitimde, ilk yardım verirken hastaya ya da kazazedeye zarar vermemenin önemine dikkat çekildi.
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki hastanın bağışlanan organları, Erzurum'da 2 hastaya ve Sivas'ta 1 hastaya nakledildi. Organ bağışıyla umut bekleyen hastaların umutlarına umut eklendiği belirtilirken, hastanın ailesine ve organ bağışı konusunda duyarlı olan herkese minnettarlık ifade edildi.
Çarşamba ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından organize edilen yürüyüşe, Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serap Samut Bülbül, protokol üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamalarda obezitenin artan bir hastalık olduğu vurgulandı ve sağlıklı beslenme ile düzenli fiziksel aktivitenin obezite ile mücadelede önemli bir rol oynadığı belirtildi.
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