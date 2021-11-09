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Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük - Son Dakika

Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük

09.11.2021 11:46
Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük

Türkiye'de her 4 yetişkinden üçünde diş çürüklerine rastlandığını belirten Novadent Mesul Müdürü Dt. Hüsnü Temel, "Diş kontrollerinin aksatılması, kalp rahatsızlıklarından kansere kadar çok sayıda riskli hastalığa kapı aralıyor.

Türkiye'de her 4 yetişkinden üçünde diş çürüklerine rastlandığını belirten Novadent Mesul Müdürü Dt. Hüsnü Temel, "Diş kontrollerinin aksatılması, kalp rahatsızlıklarından kansere kadar çok sayıda riskli hastalığa kapı aralıyor. Sağlıksız beslenme de diş kayıplarını artırıyor. Kaybedilen dişler için ayları bulan sancılı implant tedavisini, kurum bünyesindeki laboratuvarımız ve dijital teknolojilerle 1 güne indirmeyi başardık" dedi.

Türkiye, diş sağlığını ihmal etmeyi sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dünyada görülen en yaygın diş sorunları arasında yer alıyor. Türkiye'de de 35-44 yaş arası yetişkinlerin yüzde 73,8'inde diş çürüklerine, yüzde 62'sinde diş eti hastalıklarına rastlanıyor. Ağız ve diş sağlığının pandemide daha da önem kazanan bağışıklığın güçlendirilmesinde büyük bir işlevi bulunduğunu belirten Novadent Mesul Müdürü Dt. Hüsnü Temel, "Diş problemleri mide ve kalp hastalıklarından kansere kadar çok sayıda sağlık sorununa yol açabiliyor. Ağız ve diş sağlığını korumak için 6 ayda bir diş kontrolüne gitmek gerekiyor. Gelişmiş ülkeler bunu çok iyi başarabilirken, Türkiye'de hala dişimiz çürümeden diş hekimine gitmiyoruz. Bu nedenle diş kayıpları artarken implant tedavisine daha çok ihtiyaç duyuluyor" dedi.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER HATA PAYINI SIFIRA İNDİRİYOR

Novadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bünyesinde kurulan laboratuvar aracılığıyla aylarca sürebilen implant tedavisini daha hızlı, pratik ve sancısız hale getirdiklerini söyleyen Dt. Hüsnü Temel, "İşleme başlanmadan önce hastalarımızın üç boyutlu çene filmini çekiyor ve buna uygun tedavi rehberi hazırlıyoruz. Bu rehberle implantların yerleştirileceği pozisyonu, implantların çap ve boylarını da belirleyebiliyoruz. Uygulama öncesinde de dijital ortamda hazırladığımız kaplamaları kullanarak deneme yapıyoruz. Böylece hata payını sıfıra indirerek tedavi sürecini 1 günde tamamlıyoruz" diye konuştu.

"DİŞİMİZİ FIRÇALAMIYORUZ"

Ağız ve diş sağlığında yaşanan sorunların temelinin diş fırçalama alışkanlığının yoksunluğuna dayandığını belirten Dt. Hüsnü Temel, "Pandemi döneminde yaşamın evlerden sürdürülmesiyle diş temizliğimizi daha çok ihmal etik. Aşırı karbonhidrat, yağ ve şeker içeren beslenme alışkanlığı edinerek de dişlerimize yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptık. Bu durum da diş kayıplarını artırdı. Belirli aralıklarla diş hekimine gitmeyi gerektiren implant ve protez tedavileri pandemi nedeniyle ertelendi. Ancak gelişen teknoloji sayesinde bu tür tedavilerin süresini 1 güne düşürmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

YETERLİ VE NİTELİKLİ KEMİK MİKTARI VE SAĞLIKLI DİŞ ETLERİ ŞART

İmplant tedavisinin fonksiyonel ve uzun ömürlü protez yapımına olanak sağladığını kaydeden Dt. Hüsnü Temel, "Yeterli ve nitelikli kemik miktarı ve sağlıklı diş etleri, implantın başarısını etkiliyor. Bu nedenle tedavi öncesinde kemik miktarının yoğunluğu belirlenmeli. Aksi halde birden çok implant denemesi yapılmak zorunda kalınıyor. Bu durumda hastalar için tedavi süreci oldukça sancılı bir hale gelebiliyor" dedi.


Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük
Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük
Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük
Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, İmplant, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 73,8'inin düşleri çürük - Son Dakika
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