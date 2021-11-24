Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere destek! Covax üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapılacak - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Hans Kluge'nin koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin Avrupa ülkelerini destekleme teklifine teşekkür ettiği açıklamasına yanıt verdi.

BAKAN KOCA'DAN 10 MİLYON DOZ AŞI HİBESİ MÜJDESİ

Bakan Koca, Twitter hesabından Kluge'nin paylaşımını alıntılayarak, şu açıklamada bulundu: "Sayın Hans Kluge, pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum."