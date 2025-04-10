Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye\'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi. Firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

10.04.2025 14:04
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Yapılan son denetimlerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE "TOPLATIN" TALİMATI

Denetle'nin paylaştığı habere göre; Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı gönderildi.

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi: "Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

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Son Dakika Sağlık Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    YANİ ARTIK DIŞARIDA BİRŞEY YEMEYE KORKAR OLDUK EN İYİSİ KÖYDE DOĞAL ÜRETİP BESLENMEK BAŞKA ÇARESİ KALMADI 42 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    yslan konuşmayın hayvanları telef etmeyin keneyi ve fiatları çoğaltmayın daha önce bu filmi izledik. 8 32 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    demekki anne köftesi taklit edilemez 28 1 Yanıtla
  • Rook:
    oh ne ala memleket,adam bikaç kuruş para cezası verecek işin içinden çıkacak,sonra yine devam üretime,bu adalet sistemi oldukça çok kişinin canı yanar,parası olana birşey olmuyor bu memlekette. 17 4 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    İthal hayvan ve tavuk yemleri ne derece labratuvar kontrolu ediliyor topluma açıklansın. 7 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Şen Piliç'i savunanlar ilgili ürünün stoğunu yapıp çocuklarına gönül rahatlığı ile yedirebilir. Halis'ler ölmez. 4 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    alanlar anasını gördü 1 0 Yanıtla
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