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TURKOVAC aşısı Kilis'te uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı Kilis'te uygulanmaya başlandı

07.02.2022 12:53
TURKOVAC aşısı Kilis'te uygulanmaya başlandı

Kilis'te yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Kilis'te yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ve beraberindekiler, Kilis Devlet Hastanesine gelerek TURKOVAC aşısının ilk kez uygulanmasını takip etti.

Arık, gazetecilere, Kilis'te ilk yerli aşı TURKOVAC'ı yaptıklarını söyledi.

Bütün vatandaşları aşı olmaya davet eden Arık, "Bu aşıyı şu ana kadar aşı yaptırmayan veya daha önce aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş, hatırlatma dozu şeklinde yapabiliyoruz. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz. Son zamanlarda koronavirüs vakalarının arttığı bu durumda mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kilis halkını da mutlaka ve mutlaka aşı olmaya bekliyoruz. Randevu alarak gelip aşı olabilecekler." dedi.

Kilis'te aşılamanın iyi bir oranda olduğunu aktaran Arık, aşılamanın yüzde 86 civarına ulaştığını kaydetti.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ise TURKOVAC aşısını bekleyen bir kitlenin olduğunu, yerli aşıyla aşı oranlarının daha da artacağını belirtti.

İlk aşısını olmaya gelen Lokman Happani de aylardır yerli aşıyı beklediğini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde ağır bir delta varyantı geçirdim. Aşı olmam için doktorlar beni çağırdı. 'TURKOVAC geldiğinde aşı olacağım' dedim. Ben kendimi Türk hekimlerine emanet etmişim. Allah kendilerinden razı olsun. Herkesi TURKOVAC aşısını olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC aşısı Kilis'te uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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