Turunçgil Üretimi İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Turunçgil Üretimi İçin Bilgilendirme Toplantısı

Turunçgil Üretimi İçin Bilgilendirme Toplantısı
17.06.2026 11:45
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Ortaca'da düzenlenen toplantıda biyolojik mücadele yöntemleri ve entegre uygulamalar ele alındı.

Ortaca'da Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, Tarım ve Orman Bakan Danışmanı Muharrem Selçuk'un katılımıyla 'Turunçgilde Entegre Mücadele ve BİYOTOP Uygulamaları' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Turunçgil üretimi yapılan ilçelerden üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, BİYOTOP uygulamaları ile biyolojik mücadele yöntemlerinin önemi ele alındı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Koordinatörü Ali Öztop tarafından gerçekleştirilen sunumda, faydalı böcek salımının zararlılarla mücadeledeki rolü ve sürdürülebilir üretime katkıları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca turunçgil üretiminde karşılaşılan sorunlar değerlendirilirken, üreticiler ve uzmanlar çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, entegre mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve çevre dostu uygulamaların artırılmasının sektör açısından önemine dikkat çekti.

Programa üreticilerin yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, ilçe müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Turunçgil Üretimi İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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