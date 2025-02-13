Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı'nda Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Çalıştayı düzenlendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Pasif içiciler, farkına varmadan tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına maruz kalıyor. Bu süreci iyi yönetmek ve etkili önlemler almak zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Çalıştayı'na Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ve akademisyenler katıldı. Bakan Yardımcısı Birinci, "Pasif içiciler, farkına varmadan tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına maruz kalıyor. Bu süreci iyi yönetmek ve etkili önlemler almak zorundayız" dedi.

'TOPLUM İÇİNDE YAYILMASINI ENGELLEMELİYİZ'

Birinci, dünyada yaklaşık 1,3 milyar tütün kullanıcısı bulunduğunu, bunların yüzde 80'inin orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşadığını söyledi. Bu ülkelerde kronik hastalıkların hızla arttığını ifade eden Birinci, tütün ve tütün ürünlerine karşı verilen mücadelede aktif rol alınmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Sektör, her gün yeni ve farklı ürünlerle karşımıza çıkıyor ve bunları masum gibi göstererek zararlarını gizlemeye çalışıyor. Bu yüzden hangi ürün olursa olsun, zararlarının küçümsenmesine izin vermemeli ve toplum içinde yayılmasını engellemeliyiz" diye konuştu.