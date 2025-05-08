Uçak Ambulans 7 Aylık Bebeği Ankara'ya Taşıdı

Muş'ta uçak ambulans 7 aylık bebek için havalandı

MUŞ - Muş'ta 7 aylık bir bebek, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde hemofagositik sendrom ve karaciğer yetmezliği tanıları konulan 7 aylık bebeğin, Muş Devlet Hastanesi tarafından yapılan değerlendirme sonrası ileri tetkik ve tedavisinin Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans, İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak Muş'a iniş yaptı. Havalimanına ambulansla getirilen bebek, uzman sağlık ekibi eşliğinde Ankara'ya nakledildi.

Sevk sürecinin sorunsuz tamamlandığını ve bebeğin tedavisinin Ankara'da devam edeceğini söyleyen 112 doktoru, "Muş Devlet Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tanısı konulan 7 aylık Mirza bebeğimizi, uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ettik. Şu an durumu iyiye doğru ilerliyor, umarım daha da iyi olacak. Sağlık Bakanlığımızın uçak ambulans hizmeti, küçük yaşta olan hastalarımız için oldukça önemli. Bu hizmet sayesinde hastalarımız güvenli bir şekilde sevk edilerek, daha iyi sağlık hizmeti alabiliyor. Bebeğimiz yaklaşık 20 gündür ishal ve kusma şikayeti yaşıyordu. Aile, bu süreçte çeşitli hastanelere başvurmuş. Son olarak Muş Devlet Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tanısı konuldu ve gerekli sevk işlemleri başlatıldı" dedi.