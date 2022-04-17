Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi

17.04.2022 20:51

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 17 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 3 bin 268 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 17 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 14 bin 952 olurken toplam 153 bin 318 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 17 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 952 hasta taburcu olurken bugün 153 bin 318 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,41 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.

Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 14 BİN 873 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 804 bin 686 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 14 bin 873 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 712 bin 181 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 4 bin 86 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi

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SON DAKİKA: Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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