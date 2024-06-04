Sağlık

Afetlere 'Hızır' gibi yetişmek için zorlu arazileri aşmayı öğrendiler

17 ilden 100 UMKE personeline "4X4 UMKE Arazi Aracı Yol Dışı Sürüş Teknikleri Eğitimi"

SAMSUN - Samsun'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli off-road'culardan zorlu arazi taşıtlarını kullanma eğitimi aldı. Zorlu arazi şartlarını aşan sürücülerinin eğitimi nefesleri kesti.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık müdürlüklerinde görev yapan UMKE personelinin, afet ve acil durumlarda olay yerine güvenli ve en kısa sürede ulaşımı için Samsun'da "4X4 UMKE Arazi Aracı Yol Dışı Sürüş Teknikleri Eğitimi" düzenlendi. Samsun'un Vezirköprü ilçesi İncesu mevkiinde 17 ilden 100 UMKE personelinin, 26 UMKE aracıyla katıldığı eğitimde sürücüler araç kullanma, çamurlu yoldan geçme, rampa tırmanma, su içinden geçme ve rampa inme gibi bölümlerden oluşan parkurlarda çalıştılar.

"UMKE kendi 21 yılda ciddi manada geliştirdi"

Eğitim hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "1999 Marmara depreminden sonra sahada afet personelimizi bazı eksikliklerinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerinde 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından UMKE kuruldu. UMKE son 21 yıl içinde kendini çok ciddi manada geliştirdi. Bunu yakın zamanda yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde tespit ettik. Bu zaman dilimi içinde ulusal ve uluslararası birçok afette bulundular ve görev yaptılar. UMKE araçlarının yol dışında da kullanımı çok olduğu için burada kendilerini geliştirme adına Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir eğitim organizasyonu planlandı. Pratik eğitimlerimiz burada profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır" dedi.

"Araçların kapasitelerini ve arazide araç kullanmanın tekniklerini onlara gösteriyoruz"

Eski off-road sporcusu Orhan Çelen, "14 yıldır bu şartlarda araba kullanıyorum ve eğitim veriyorum. Bildiğiniz gibi UMKE ekibi ülkemizin en önemli ekiplerinden biridir. Çok uzak noktalarda can kurtarıyorlar. Altlarında araçlar arazide ilerlemek için her türlü teşkilata sahiptir. Biz bu araçların kapasitelerini ve arazide araç kullanmanın tekniklerini onlara gösteriyoruz" diye konuştu.

"Ulusal off-road yarışlarının olduğu parkurda eğitim"

TransAnatolia resmi sorumlusu ve eğitmen Erol Karaöz, "Burası ulusal off- road şampiyonasının yapıldığı güzel bir parkur. Bizler de ufak değişikliklerle bunu eğitime kazandırdık. Su geçişlerimiz var, dik inişlerimiz var, rampa çıkışlarımız var. Vinç tekniklerini göstererek günü bitirdik" şeklinde konuştu.

"Araçların çıkamaz, gidemez dediği yerlerin aslında çok kolay olduğunu öğrenmiş olduk"

Kırıkkale UMKE personeli Aydın Demir, "4x4 sürüş tekniği ile alakalı eğitim için geldik. Eğitim profesyonellerinden gerekli bilgileri aldık. Sürekli kullanmış olduğumuz bir araç ama bu kadar özelliklerini bilmiyorduk. Gayet zevkli bir eğitim. UMKE zorlu şartlarda hizmet etmek için kurulmuş bir birim. Bizler de zorlu şartlarda insanların yardımına koşuyoruz. Daha önce buradan çıkamaz, gidemez dediğimiz yerlerin de aslında çok kolay olduğunu, çok basit olduğunu öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Bu kurs bize çok şey kattı"

Sinop UMKE personeli Aşkın Eren, "Normalde hepimiz ambulans, araç kullanıyoruz ama hocalarımızın desteğiyle dağda, parkurda nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz. Bu kurs bize çok şey kattı. Kesinlikle normal araç kullanma gibi değil. Ufak dokunuşlar kaza yapmanızı engelliyor. Çok verimli bir eğitim oldu" açıklamasında bulundu.

Eğitimler 8 Haziran'da son bulacak.