Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular - Son Dakika
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Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular

10.05.2022 14:52

Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular -Ümraniye'de Empati Çadırına gelenler, engelli vatandaşların deneyimlerini yaşadı Ümraniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle anlamlı bir program düzenlendi.

Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular

-Ümraniye'de Empati Çadırına gelenler, engelli vatandaşların deneyimlerini yaşadı

İSTANBUL - Ümraniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle anlamlı bir program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları anlamak ve empati yapmak için tekerlekli sandalye kullandı, gözleri kapatıldı ve kulaklık ile sessiz ortam oluşturarak 1 dakikalığına engelli oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Tüm Engelliler Derneği program düzenledi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde kapalı alanda düzenlenen programda "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" ve "1 Dakikalığına Engelli Olur Musun?" sloganıyla vatandaşlar engelli vatandaşları anlamak için deneyimde bulundu. Yürüme engelli vatandaşları anlamak için tekerlekli sandalye kullanımı, görme engelli vatandaşları anlamak için gözlerin bant ile kapatılarak görme engelli bastonu ile yürüyüş, işitme engelli vatandaşları anlamak için ses engelleyici kulaklık takılarak, 1 dakikalığına engelli vatandaşlar ile empati kurulması sağlandı. Engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları anlamak için deneyimde bulunan vatandaşlar empati çadırında bulunan anı defterine deneyimleri yazdı.

Ümraniye Tüm Engelliler Derneği Başkanı Yahya Sağlam, " Engelliler Haftası dolayısıyla, insanların bizi anlaması adına Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle empati çadırımızı kurduk. Sağlıklı insanların bizleri anlaması adına bu farkındalığı yaptık. Bu programda sağlıklı insanlar engelli arabasına oturup bizim yaşadığımız zorlukları anlayacaklar. Gözlerini bağlayacağız mesela, görme engellilerin yaşadığı sorunları birebir yaşamış olacaklar." dedi.

Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular
Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular
Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular
Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular

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Engelliler Haftası, Ümraniye, Engelli, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular - Son Dakika


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