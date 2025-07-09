Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini sallayan hemşireye tepki yağıyor - Son Dakika
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Sağlık

Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini sallayan hemşireye tepki yağıyor

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Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini sallayan hemşireye tepki yağıyor
09.07.2025 15:57
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Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini sallayan hemşireye tepki yağıyor
Haber Videosu

Sosyal medyada yayılan bir video, sağlık çalışanlarının etik sınırlarını tartışmaya açtı. Videoda, bir hemşirenin hastanede yatmakta olan bir hastaya karşı uygunsuz davranış sergilediği görülüyor. Hemşirenin kimliği tespit edilerek görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. Bu olay, sağlık çalışanlarına duyulan güveni sarsması açısından endişe yarattı.

Sosyal medyada yayılan bir video, sağlık çalışanlarının etik sınırlarını tartışmaya açtı. Videoda, bir hemşirenin hastanede yatmakta olan bir hastaya karşı uygunsuz davranış sergilediği görülüyor. Görüntülerde hemşire, üzerinde bulunan önlüğünü açarak hastaya göğüslerini gösteriyor. Bu olay, sağlık kurumları ve toplumda büyük tepki topladı.

Videonun sosyal medyada hızla yayılması üzerine sağlık yetkilileri hemen harekete geçti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hemşirenin kimliği tespit edildi ve görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı ise böyle davranışların kabul edilemez olduğunu ve mesleki etik kurallarına aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Olay, özellikle sağlık çalışanlarına duyulan güveni sarsması açısından endişe yarattı. Uzmanlar, hastane ortamlarının hastaların tedavi ve dinlenme alanları olduğunu, burada sağlık personelinin profesyonel davranması gerektiğini vurguladı. Bu tür davranışların, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının çalışma ortamının olumsuz etkilenmesine yol açabileceği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları da videoya yoğun tepki gösterdi. Birçok kişi, hemşirenin davranışını kınarken, sağlık sektöründe daha sıkı denetim ve eğitimlerin yapılması gerektiğini savundu. Ayrıca, hasta mahremiyetinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, bazı uzmanlar sosyal medyada yayılan içeriklerin doğruluğunun araştırılması gerektiğini ifade etti. Yanlış veya çarpıtılmış bilgilerle sağlık çalışanlarının itibarının zedelenmesinin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Sonuç olarak, hastane gibi hassas ortamlarda sağlık çalışanlarının etik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmasının önemi bir kez daha gündeme geldi. Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ve vatandaşların şikayetlerini ciddiyetle değerlendireceklerini vurguladı.

Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini sallayan hemşireye tepki yağıyor

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Son Dakika Sağlık Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini sallayan hemşireye tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sevinç Ak:
    Hassas Haber adlı etkileşim için asparagas paylaşımı yapan profilin "Yurtdışında bir hastanede çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu" cümlesiyle paylaştığı görüntü, hemşire taklidi yaptığı kurgu videoları paylaşan Olivia Jaymes adlı yetişkin içerik üreticisine ait 0 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    tedavi uyguluyor neden attiniz.hasta belki tepki veri 0 0 Yanıtla
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