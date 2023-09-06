Sakarya\'da evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş

Sakarya'da evinde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil, dün akşam Serdivan ilçesindeki evinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazlı Ece Akil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Akil'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Yapılan otopside, üniversite öğrencisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Akil'in cenazesi, memleketi Ankara'da Çimşit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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