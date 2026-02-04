Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti - Son Dakika
Sağlık

Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti

Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
04.02.2026 00:08
Uzun ömür ve sağlıklı yaşam dünyasının en güvenilir isimlerinden biri olarak kabul edilen Dr. Peter Attia, tıp etiği ve kişisel itibarını sarsan dev bir skandalla karşı karşıya. Jeffrey Epstein ile geçmişteki yakın ilişkisi ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni dosyalarda adının bin 700 kez geçmesi Attia'yı sadece tıp camiasının değil, kurucusu olduğu dev şirketlerin de dışına itti.

Sağlıklı yaşam ve uzun ömür üzerine yaptığı çalışmalarla dünya çapında ün kazanan Dr. Peter Attia, Jeffrey Epstein ile olan geçmiş yazışmalarının ifşa olması üzerine büyük bir itibar kaybı yaşıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son Epstein dosyalarında adının bin 700'den fazla kez geçmesi, Attia'nın kariyerinde deprem etkisi yarattı.

ŞİRKETİNDEKİ GÖREVİNDEN AYRILDI, İSMİ WEB SİTESİNDEN SİLİNDİ

Reuters'in haberine göre protein bar markası David Protein'in kurucusu Peter Rahal, X üzerinden yaptığı açıklamayla Dr. Peter Attia'nın şirketteki "Baş Bilim Sorumlusu" (CSO) görevinden istifa ettiğini duyurdu. Duyurunun hemen ardından, Attia'nın ismi ve fotoğrafı şirketin resmi web sitesindeki "uzmanlar" kadrosundan tamamen kaldırıldı. Attia, aynı zamanda şirketin Ağustos 2024'teki 10 milyon dolarlık yatırım turunda yer alan ana yatırımcılardan biriydi.

"ZEVKSİZ ŞAKALAR YAPTIM, UTANÇ İÇİNDEYİM"

Belgelerin yayınlanmasının ardından sessizliğini bozan Dr. Attia, suç faaliyetlerine karıştığı iddialarını reddetti ancak Epstein ile olan yazışmalarının içeriği nedeniyle özür diledi. Attia, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazıları utanç verici, yakışıksız ve savunulamaz olan e-postaların kamuoyuna yansımasından dolayı pişmanım. Bu aşağılanmayı kabul ediyorum; o dönemde bu konuşmaları karanlık bir amaca hizmet eden şeyler olarak değil, çocukça ve kaba şakalar olarak görmüştüm."

TARTIŞMALI "SEVKİYAT" YAZIŞMASI

Dosyalardaki en dikkat çekici detaylardan biri, Attia'nın 2015 yılında Epstein'e yazdığı "Yeni bir sevkiyat aldım" başlıklı e-posta oldu. Attia, bu ifadenin o dönem yaşlanma karşıtı etkileri için kullandığı "metformin" adlı ilaca atıfta bulunduğunu iddia etti. Ancak Epstein'in bu nota yetişkin bir kadın fotoğrafıyla "Ben de" yanıtını vermesi ve Attia'nın bu duruma kaba bir espriyle karşılık vermesi, tıp camiasında tepkiyle karşılandı.

EPSTEİN'İN SABIKASINI SORGULAMIŞ

Attia, 2014-2019 yılları arasında Epstein ile yaklaşık sekiz kez görüştüğünü, bu görüşmelerin "bilimsel araştırmalar" üzerine olduğunu savundu. Epstein'in 2008'deki cinsel suç mahkumiyetini sorduğunda, Epstein'in kendisine olayı "basit bir fuhuş meselesi" olarak anlattığını iddia eden Attia, hiçbir yasa dışı duruma veya reşit olmayan birine tanık olmadığını savundu.

bilim ve teknoloji haftasi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

