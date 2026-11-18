Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, yeni ilaçlar ve farklı tedavi yaklaşımlarının lösemiyle mücadeleye önemli katkı sağladığını belirterek, "Son yıllarda özellikle 'hedefe yönelik tedaviler' dediğimiz, lösemi kanser hücrelerinin üzerindeki bazı molekülleri hedefleyerek onları öldüren yeni ilaçlarla başarı oranları çok daha fazla yükselmeye başladı." dedi.

Ünüvar, hematoloji kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine, löseminin çocukluk çağı kanserleri içinde en sık rastlanan tip olduğunu söyledi.

Ancak bazı tiplerinde risk grubuna göre tedaviye verilen yanıtın başarı oranlarını değiştirdiğini anlatan Ünüvar, "En sık rastlanan akut lenfoblastik lösemi dediğimiz, özellikle de onun B öncül tiplerinde şu an günümüzde yüzde 85-90'ların üzerinde başarı oranları var. Ülkemiz güncel yenilenmiş tedavi modellerinin hepsini, bu tedavilerin içine adapte etmekte." diye konuştu.

Ulusal protokoller ve çok yoğun eğitim programları gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünüvar, derneğin hekimler, bilimsel alt çalışma grupları ve gençlerle bu protokolleri paylaştığını ve tartıştığını dile getirdi.

"Yeni ilaçlar geliyor ve farklı tedavi yaklaşımları geliyor"

Ülkedeki merkezlerin çok deneyimli, yetkin olduğunu, tedavi başarılarının gelişmiş ülkelerdeki merkezlere benzer oranda olduğunu vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Son yıllarda özellikle 'hedefe yönelik tedaviler' dediğimiz, lösemi kanser hücrelerinin üzerindeki bazı molekülleri hedefleyerek onları öldüren yeni ilaçlarla başarı oranları çok daha fazla yükselmeye başladı. Yeni ilaçlar geliyor ve farklı tedavi yaklaşımları geliyor. Şu aşamada gelişmiş merkezlerdeki benzer tedavi oranlarıyla tüm çocuklarımızın tedavilerini yapıyoruz. Tabii sadece kanser tedavileriyle olay bitmiyor. Çünkü çok zorlu bir süreç. Aynı zamanda hastalarımızın beslenmeleri, enfeksiyonlardan korunmaları, eğitimleri, uzun dönemde ilaçların yan etkilerinin izlenmesi, bunların erken dönemde saptanıp tedavilerinin düzenlenmesi gibi çok katmanlı bir süreç. Bu nedenle tedavi sırasında farklı bilim dallarıyla çok yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."

Ünüvar, lösemi hücrelerinin genetik özellikleri ayrıntılı incelenerek hastalığın seyri hakkında önemli bilgi elde edildiğine dikkati çekerek, "Böylece hastanın hangi standart tedaviyle iyileşeceği, hangi hastanın daha yoğun tedaviye veya farklı tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyabileceği belirlenebilmekte." dedi.