Üreten Sağlık Portalı Kuruldu

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta insanların fikrini alıp onları ticari ürün haline getirecek bir ekosistem oluşturmak için 'Üreten Sağlık Portalı'nı oluşturduklarını söyleyerek, "Bunun yakında tanıtımını yapacağız. Son Ocak ayı 2026'sında bu portal faaliyete geçti ve 3 ayda 390 tane fikrin kaydı olduğunu gördük" dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile TÜSEB koordinasyonunda hastanelerde açılan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ilk kez bir üniversitede kurulacak. Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta sadece hizmet tarafını değil, artık üreten ve teknolojide yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme aşamasında olduğunu söyledi. Memişoğlu 'üreten sağlık' mottosuna dikkat çekerek, "TÜSEB ile koordine ettiğimiz, teknoloji transfer ofisinin ilk defa sağlık haricinde ODTÜ'de kurulması ile ilgili protokolü imzalıyoruz. Türkiye, sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olmuş bir ülke olarak aynı zamanda teknolojisini de üreten ve artık dünyaya sağlıkta yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline geliyor. Mühendislerimize, bilim insanlarımıza, hekimlerimize bu konuda güveniyorum ve başarılarını görüyorum. Bunların meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Sağlık sanayisi, savunma sanayisi gibi Türkiye'nin yüz akı olacak. Biz bu yolda elimizden geldiğince bilim insanlarımızın önünü açmaya çalışacağız" dedi.

'DAHA FAZLA ÜRÜN ÜRETECEĞİZ'

Solunum cihazından aşıya kadar birçok şeyin üretildiğine vurgu yapan Bakan Memişoğlu, "Ülkemiz, bundan sonra çok daha fazla sağlıkla ilgili teknolojik ürün üretecek. Biz, bilim insanlarının bilgisini, fikrini alıp onları ticari ürün haline getirecek bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz TÜSEB üzerinden. ODTÜ de esasında bu konuda geçmiş kültürü olan, şimdiye kadar birçok teknolojik ve yeni şeyler söyleyen bir kurumumuz, bilim yuvamız. Onun için de burada onları ziyaret ediyoruz ve aynı zamanda protokolü imzalayacağız. İnsanların fikrini alıp onları ticari ürün haline getirecek bir ekosistem oluşturmak için 'Üreten Sağlık Portalı'nı oluşturduk. Bunun yakında tanıtımını yapacağız. Son Ocak ayı 2026'sında bu portal faaliyete geçti ve 3 ayda 390 tane fikrin kaydı olduğunu gördük. Bu da esasında insanlarımızın; bilim insanlarımız olsun, çalışanlarımız olsun, bu konuda ne kadar altyapıya sahip olduğunu gösteriyor. Biz üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye de yeni şeyler söylemeye devam edeceğiz. ODTÜ gibi bilim yuvalarımızın desteğiyle de Türkiye'de sağlık sanayisini dünyanın en iyi sağlık üreticisi ve teknolojisi haline getireceğiz. Ben burada çaba harcayan hekimlerimize, mühendislerimize, bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.