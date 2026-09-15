Üroloji uzmanından prostat uyarısı, riskli gruba 40-45 yaş çağrısı

Prostat ile ilgili toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Eroğlu, "Hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı erkeklerin 50 yaşından itibaren, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanların ise 40-45 yaşlarından itibaren rutin kontrole başlaması gerekir" dedi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Eroğlu, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında erkeklerin sağlık kontrollerini ertelemelerine yol açan doktor korkusu ve yanlış bilinen bilgiler hakkında uyarılarda bulundu. Erken evrede yakalanan prostat kanserinde tedavi başarı oranının son derece yüksek olduğunu belirten Op. Dr. Ali Eroğlu, "Günümüzde uygun izlem, cerrahi, radyoterapi veya kombine yöntemlerle hastalık büyük ölçüde kontrol altına alınabilmektedir. Bu nedenle 'kanser oldum' korkusuyla muayeneden kaçmak yerine düzenli takip yaptırmak hayati önem taşır. Hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı erkeklerin 50 yaşından itibaren, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanların ise 40-45 yaşlarından itibaren rutin kontrol ve PSA testine başlaması gerekir" dedi.

Prostat sağlığında doğru bilinen 4 yanlış

Prostat ile ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Op. Dr. Ali Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ayakta idrar yapmak prostatı büyütür veya kanser yapar bilgisi yanlıştır. Ayakta veya oturarak idrar yapmanın prostat büyümesi veya kanser riski üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir etkisi yoktur. Pozisyon tercihi tamamen kişisel konfor meselesidir. Kabak çekirdeği ve bitki çayları prostatı küçültür de yanlıştır. Bu tür gıdalar genel sağlığa katkı sağlayabilir ancak prostatı küçülttüğüne veya kanseri tedavi ettiğine dair güçlü bilimsel kanıt yoktur; tıbbi tedavinin yerini tutamaz. 3'üncü efsane ise PSA testinin yüksek çıkması kesin kanser demektir. İdrar yolu enfeksiyonu, prostat iltihabı (prostatit), iyi huylu büyüme veya yakın zamanda gerçekleşen cinsel ilişki gibi masum durumlar da PSA'yı geçici olarak yükseltebilir. 4'üncü efsane prostat ameliyatı sonrası cinsel yaşam biter diye bilinmesidir. Gelişen modern cerrahi teknolojiler (robotik, laparoskopik, sinir koruyucu teknikler) sayesinde idrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların korunma şansı oldukça yüksektir."

"İdrar alışkanlığındaki değişimi 'yaşlılık' deyip geçmeyin"

Sık idrara çıkma, gece uyanma veya idrar akışında zayıflama gibi belirtilerin yaşlılığın doğal sonucu sanılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Eroğlu, parmakla yapılan muayenenin (DRE) birkaç saniye süren ağrısız bir işlem olduğunu belirterek tüm erkekleri sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti.