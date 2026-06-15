Ürolojik Hastalıklarda Erken Tanı Önemli

ÜROLOJİK hastalıkların tedavisinde erken tanınını hayati önem taşıdığını belirten Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel Boz, "Yan ağrısı, idrar yaparken zorlanma ve idrarda kan görülmesi gibi belirtiler asla göz ardı edilmemeli" dedi. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Boz, böbrek ve idrar yolu hastalıklarının erken tanısında şikayetlerin niteliğine dikkat çekti.

Özellikle kasıklara vuran ağrı, ateş ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerin basit nedenlere bağlanmaması gerektiği uyarısında bulunan Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesinden Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel Boz, "Birçok kişinin zaman zaman yaşadığı yan ağrısı, sık idrara çıkma ya da idrar yaparken zorlanma gibi şikayetler genellikle hafif ve geçici sanılsa da aslında ciddi ürolojik hastalıkların ilk sinyali olabiliyor. Bu bulgular enfeksiyonlardan taş hastalığına ve hatta böbrek kitlelerine kadar uzanabilen önemli problemlerin erken habercisi olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'AĞRININ TİPİ HASTALIĞIN İPUCUNU VERİR'

Hastalıkların belirtilerine dikkat çeken Dr. Boz, "Böbrek enfeksiyonlarında genellikle sürekli devam eden yan ağrısı ve ateş görülür. Taş hastalığında ise ağrı dalgalı seyreder ve kasıklara doğru yayılır. Bu iki tabloyu ayıran en önemli farklardan biri ağrının karakteridir" dedi. Böbrek kaynaklı şikayetlerin genellikle vücudun aynı tarafında hissedildiğini belirten Dr. Boz, sağ böbrekle ilgili sorunların çoğunlukla sağ tarafta, sol böbrekle ilgili sorunların ise sol tarafta ağrıya neden olduğunu ifade etti.

'BÖBREK KİTLELERİ ÖNEMLİ'

Böbrek kitlelerinin erken dönemde belirti vermeyebileceğini belirten Dr. Boz, "Böbreğin en sık görülen rahatsızlıklarından biri olan böbrek kistleri çoğunlukla iyi huylu olan, tedavi gerektirmeyen Ultrasonografi kontrolleri ile takip edilen nadiren Tomografi ve MR çekilmesi gerekli olan kitlelerdir. Bu tür kitleler çoğu zaman tesadüfen ya da uzun süren ağrıların araştırılması sırasında tespit edilir. İyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. İyi huylu olanlar genellikle takip edilirken, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir" diye konuştu. İdrarda kan görülmesinin önemli bir uyarı işareti olduğunu ifade eden Dr. Boz, bu durumun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'İDRAR YAPMA SORUNLARI'

Alt idrar yollarına ait şikayetlerin de sık görüldüğünü belirten Boz, "İdrara başlamakta zorlanma, kesik kesik idrar yapma, idrar sonrası rahatlayamama ve idrar basıncında azalma boşaltım problemlerine işaret eder. Sık idrara çıkma, ani sıkışma ve gece idrara kalkma ise depolama sorunları arasında yer alır" dedi. Ürolojik hastalıklarda ilk yaklaşımın her zaman ameliyat olmadığını söyleyen Dr. Boz, tanı sürecinin önemine dikkat çekerek, "Hastanın şikayetlerini doğru anlatması tanı koymada en önemli adımdır. Gerekli durumlarda idrar ve kan tahlilleri ile görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tedavi, hastalığın türüne göre ilaç ya da cerrahi olarak planlanır" diye konuştu.

'ARTAN VE TEKRARLAYAN ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN'

Dr. Boz, özellikle giderek artan ve tekrarlayan şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Vücut zaman zaman sinyaller verebilir ancak sürekli hale gelen ve şiddeti artan şikayetler mutlaka bir uzmana başvurmayı gerektirir" dedi.